Guerrero, la iluminación del ser, inteligencia universal, vibra sagrada, energía para sobrellevar momentos difíciles. Autoridad, respeto.

Elemento: cromo. Partes del cuerpo que rige: órganos genitales y aura. Juj ajmaq. Hoy arranca el aprendizaje de estos próximos 13 días hasta el 11/5. Día para prevenir errores. para reconciliarse. Hoy debemos pedir orientación para hacer el bien y evitar hacer el mal. Día para dar gracias por el bienestar físico y material. Energía que ayuda a generar conciencia, prudencia, equilibrio, sagacidad, talento, fuerza cósmica y sabiduría ancestral. Hoy podemos tener la garra suficiente, la intrepidez, la fuerza y las estrategias también ,para sortear todo tipo de obstáculos que se nos presenten. Salir adelante a pesar de la adversidad. Contaremos con mucha capacidad física para trabajar, incansables!! que los que no quieren hacer nada, se abusen de nuestra energía. Podemos cuestionarnos cosas y cuestionar también, evitemos que esos cuestionamientos sean excesivos para no llegar a un enfrentamiento, a una pelea. Toda esta trecena se presta para peleas, enfrentamientos, luchas, a calmar las aguas a nivel social. Seamos seres de luz y busquemos verdades trascendentales, y usemos esa garra para superarnos! In lak´ech.

