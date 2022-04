Cuales son las ventajas de estar en contacto con los animales

P U B L I C



Hoy se festeja el Día del Animal en Argentina, y quizás no todo el mundo sabe que el contacto entre los animales y humanos tiene muchísimos puntos a favor y contribuyen a un mejor estilo de vida. - Hay evidencia científica que indica que la vida junto a los animalestiene beneficios para la salud. Los científicos descubrieron que cuando se acaricia a un animal doméstico, el cuerpo libera oxitocina, una hormona que tiene un efecto calmante en tu cerebro, ya que reduce el estrés y la ansiedad. Estudios clínicos también muestran que los dueños de mascotas tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y esto es bueno para la presión arterial. También hay evidencia científica de por qué los animales te hacen sentir mejor: pasar tiempo de calidad con ellos hace que liberemos hormonas que nos hacen sentir bien como la serotonina y la dopamina. - Está científicamente comprobado que la exposición a los alérgenos, una sustancia que puede provocar una reacción alérgica, durante el crecimiento reduce el riesgo de que una persona sufra de asma y rinitis alérgica en el futuro. Por lo tanto, pasar una infancia en contacto cercano con animales no solo es beneficioso para el aspecto psicológico, sino también para el físico. - También se ha demostrado que los seres humanos que cuidan regularmente de animales desarrollan un mejor control de los impulsos, habilidades sociales y autoestima. Ser responsable de otra criatura viviente también puede ser una lección valiosa para los niños ya que aprenden a ser confiables, dan importancia a mantener una rutina y los buenos hábitos. - Por otra parte cuidar de animales puede ser un trabajo difícil, pero también mejora tu salud cardiovascular. Ya sea que lleves a un hurón a pasear, arrees cabras cuesta arriba o bañes a un elefante, los animales te mantendrán físicamente activo. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud en EE.UU. reveló que las personas que cuidan regularmente a un perro tienen más probabilidades de participar en actividades físicas y, en consecuencia, estar en mejor forma que aquellos que no lo tienen. - El hábito de cuidar de mascotas coloca muchas veces a niños y adultos en el rol de ser padres, también sucede con animales de granja y de trabajo. Es una forma que los hombres practiquen la actividad de cuidar, incluso en sociedades donde este rol tradicionalmente recae sobre las mujeres. - El sentido del olfato de un perro es aproximadamente 10.000 veces más agudo que el nuestro. Por eso, la organización británica Medical Detection Dogs entrena a perros para detectar el olor de enfermedades humanas como el cáncer. Los perros también pueden identificar la aparición de convulsiones epilépticas o detectar condiciones médicas que ponen en peligro la vida, como la diabetes. - Todos conocemos historias de perros guardianes y valientes, y de intrusos en granjas que fueron expulsados por una bandada de gansos agresivos. En India, muchos hogares tienen mascotas para matar cobras, ratas, por ejemplo. Desde África hasta América hay historias de mascotas como serpientes y loros que despiertan a sus dueños en medio de la noche para advertirles que su hogar está en llamas.Pero los animales salvajes también han ayudado a los humanos a mantenerse seguros desde el principio de los tiempos: las aves que huyen pueden ser una advertencia de un terremoto o tsunami inminente, mientras que el jabalí y el venado pueden alertar de un incendio cercano. - Los animales no hablan con palabras, pero se comunican. Solo tienes que aprender a leer sus señales y su lenguaje corporal. Y una vez que haya dominado la habilidad, no hay nada que te impida utilizarla con otros seres humanos. Esta capacidad puede ser más útil de lo que piensas. Según Albert Mehrabian, experto en comunicación no verbal, entre el 60 y el 90% de nuestra comunicación diaria no se habla. Solo imagina lo que todo este nuevo conocimiento puede hacer por tu vida personal y profesional. Pero no se trata solo de lo que los animales pueden hacer por nosotros, sino de lo que los humanos podemos hacer por ellos. Si decides visitar un refugio para animales y adoptar una mascota, le estás dando a un animal otra oportunidad de tener una vida mejor. Ser respetuoso con los animales de trabajo aumenta el bienestar de estos y genera un sentido de justicia y satisfacción. Cuando se trata de animales salvajes, quizás la mejor manera de protegerlos es cuidando su medio ambiente. Si hacemos del planeta un lugar mejor, todos somos ganadores.