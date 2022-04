Casi el 92% de las mujeres realiza trabajo doméstico, contra el 74% de los varones

P U B L I C



Se presentaron los resultados de la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo: el trabajo reveló que las mujeres tienen más participación en el trabajo productivo total de la población porque, si bien ocupan menos puestos remunerados que los hombres, son quienes más asumen las tareas domésticas y de cuidado. Las mujeres tienen más participación en el trabajo productivo total de la población porque, si bien ocupan menos puestos remunerados que los hombres, son quienes más asumen las tareas domésticas y de cuidado (un 91,6% de ellas, frente a un 73,9% de ellos), informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través de la primera Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2021), cuyos resultados fueron difundidos este jueves. El objetivo de la ENUT es cuantificar el uso del tiempo y la participación de la población en las distintas formas de trabajo, tanto en la ocupación como en el no remunerado, además de visibilizar las desigualdades socioeconómicas y de género en el uso del tiempo. También se informó que la encuesta fue realizada entre octubre y diciembre de 2021 por la Dirección de Estudios de Ingresos y Gastos de los Hogares (DEIGH) y la Dirección de Estadísticas Sectoriales (DES) del Indec, junto a las direcciones provinciales de estadística (DPE) de todo el país y con la colaboración del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La población abarcada por la encuesta fue de 28.520 viviendas en 31 aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y por 4 localidades con 100.000 y más habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHyV) 2010. En relación con las actividades productivas, el 45,8% de las personas de 14 años y más realiza trabajo en la ocupación y actividades relacionadas, mientras que un 83,1% lleva a cabo tareas de trabajo no remunerado. La distribución de la participación tanto en el trabajo de ocupación como el no remunerado, varía según la demarcación por género. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que también participó del acto de presentación, dijo que la ENUT "permite pensar cómo distribuimos el tiempo de nuestra vida cada uno y cada una de nosotras, no solamente en el trabajo remunerado y no remunerado, sino también en el ocio: cuánto podemos las mujeres dedicarle al ocio y cuánto de nuestro día está dedicado al trabajo remunerado o no remunerado".