En la continuidad del Campeonato de la Federación Metropolitana, los Varones fueron locales ante el Xeneize en una jornada en la que ganaron los Sub 12. Mientras las Damas visitaron a Club Italiano de Escobar, donde sumaron tres victorias. El pasado fin de semana, el Club Ciudad de Campana continuó con su participación en el Campeonato Oficial de Inferiores de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). El sábado, por la sexta fecha del Nivel A, los Varones recibieron la visita de Boca Juniors, institución que viene liderando la máxima categoría del certamen masculino de formativas. La jornada se desarrolló en el gimnasio de parquet de la calle Chiclana 209, donde se registraron los siguientes resultados: Sub 12: Ciudad de Campana 3 – Boca 2. Sub 13: Ciudad de Campana 0 – Boca 3. Sub 14: Ciudad de Campana 1 – Boca 3. Sub 16: Ciudad de Campana 1 – Boca 3. Sub 18: Ciudad de Campana 0 – Boca 3. Sub 21: Ciudad de Campana 0 – Boca 3. En tanto, el domingo, las Damas visitaron a Club Italiano de Escobar (CITES) y se volvieron con tres victorias en una tira que dejó los siguientes resultados: Sub 13: CITES 0 – Ciudad de Campana 3. Sub 14: CITES 3 – Ciudad de Campana 0. Sub 16: CITES 0 – Ciudad de Campana 3. Sub 18: CITES 2 – Ciudad de Campana 3. Sub 21: CITES 3 – Ciudad de Campana 0. Este fin de semana no habrá actividad en el Campeonato Oficial de la FMV, por lo que los próximos encuentros del CCC serán el sábado 7 de mayo, cuando las categorías masculinas visiten a Defensores de Banfield; y el domingo 8 de mayo, cuando las femeninas reciban la visita de Sociedad Alemana de Villa Ballester.

LAS CATEGORÍAS MASCULINAS PARTICIPAN EN EL NIVEL A DE LA FMV.





LAS TRICOLORES SE TRAJERON TRES VICTORIAS DE SU VISIT A CLUB ITALIANO DE ESCOBAR.