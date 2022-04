Cayó 4-0 como visitante frente a Leandro N. Alem. Una de las novedades que le brindó a Puerto Nuevo el ascenso a la Primera C es la posibilidad de que su Reserva tenga competencia en el Torneo de Tercera División de la categoría. Y ayer, finalmente, se dio el debut del Auriazul, que enfrentó como visitante a Leandro N. Alem. El partido, disputado en General Rodríguez, en la cancha auxiliar del Lechero, terminó 4-0 a favor del local. En esta primera presentación, el Portuario presentó una formación que incluyó a tres jugadores del plantel de Primera División: Sandro Areco, Eliseo Aguirre y Selem Lojda. Los once titulares fueron: Facundo Brito; Joaquín Palestini, Sandro Areco, Rinaldi, Diego Espíndola; Nicolás Sellar, Eliseo Aguirre, Rodrigo Reggini; Selem Lojda, Esquivel y Jeremías Villarreal. Además, como relevos estuvieron: Maximiliano Alday, Marcos Quiroga, Ramiro López Otamendi, Lautaro Flores, Carlos Hernández y Zakarías. Por la próxima fecha de este Torneo de Tercera División de la Primera C, Puerto Nuevo se medirá frente a Liniers como visitante.

LA PRIMERA FORMACIÓN DE LA RESERVA PORTUARIA. ANTE EXCURSIONISTAS, EL LUNES POR LA NOCHE Por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo se medirá como visitante frente a Excursionistas en un partido que se disputará el lunes desde las 19.00 horas en el Bajo Belgrano. El árbitro designado para este encuentro es Mariano Seco, quien estará acompañado por los asistentes Gastón Borras y Damián Oliveto. Mientras Lucas Ozuna será el cuarto árbitro.