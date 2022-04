COLÓN FUE PERJUDICADO En una noche en la que le anularon dos goles válidos, Colón de Santa Fe igualó ayer 0-0 como visitante ante Olimpia de Paraguay. De esta manera quedó en el segundo lugar del Grupo G de la Copa Libertadores con 4 unidades, tres menos que Cerro Porteño (7), una más que Peñarol (3) y dos más que Olimpia (2).



QUEDÓ ÚLTIMO, EN SOLEDAD Anoche, con el empate 2-2 entre Always Ready y Deportivo Cali, se cerró la primera rueda del Grupo E, que ahora tiene a Boca Juniors (3 puntos) en el último puesto, en solitario. El líder es Corinthians, con 6 unidades; y como escoltas quedaron Deportivo Cali y Always Ready, con 4. TRIUNFAZO GRANATE Con gol del eterno José Sand, Lanús venció ayer 1-0 como visitante a Wanderers de Uruguay y se mantuvo como único líder del Grupo A de la Copa Sudamericana. El Granate suma 7 puntos, uno más que Barcelona de Guayaquil, al que visitará el próximo miércoles en Ecuador. En cambio, Defensa y Justicia cayó 2-1 como local ante Liga de Quito y complicó su futuro en el Grupo F. Goianiense y el conjunto ecuatoriano lideran con 6 puntos, mientras el Halcón de Varela suma 3. ESTUDIANTES, POR EL "1" Este viernes, desde las 19.00 horas, Estudiantes de La Plata recibirá a Aldosivi en el inicio de la 12ª fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. En caso de ganar, el Pincha se asegurará el primer puesto. Para el Tiburón también tiene premio grande la victoria: si suma de a tres confirmará su boleto a los Cuartos de Final. EL LOBO TODAVÍA SUEÑA En la continuidad de la 12ª fecha de la Zona A, Gimnasia de La Plata visitará a Patronato de Paraná desde las 21.30 horas. El Lobo ganó cuatro de sus últimos cinco compromisos y todavía sueña con alcanzar un lugar en los Cuartos de Final. Incluso, una victoria hoy lo podría dejar en una situación en la que dependa de sí mismo en la última jornada (recibe a Newells). QUIERE VOLVER A LA CIMA En el arranque de la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, Comunicaciones visitará hoy a Los Andes (18.05; TyC Sports). En caso de ganar, el Cartero volverá a ser único líder, al menos hasta mañana. En cambio, el Milrayitas (dirigido actualmente por Marcelo Franchini) todavía busca su primera victoria de la temporada. Esta tarde también juegan: UAI Urquiza vs Deportivo Merlo y Dock Sud vs Colegiales. MÁS SEMIS EN EUROPA En el inicio de las semifinales de la Europa League, Frankfurt venció 2-1 a domicilio a West Ham, mientras Leipzig superó 1-0 como local a Rangers. En tanto, en la Conference League, Leicester y Roma igualaron 1-1 en Inglaterra, mientras Feyenoord derrotó 3-2 como local a Olympique de Marsella. DEBUTÓ GARNACHO En un partido adelantado de la 37ª fecha de la Premier League, Manchester United y Chelsea igualaron 1-1 en Old Trafford. En los instantes finales del juego debutó Alejandro Garnacho, el atacante de 17 años, nacido en España, pero que fue parte de la convocatoria de Lionel Scaloni en la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas por su ascendencia argentina.