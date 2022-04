El Violeta recibe al Pirata desde las 14.10 horas con la ilusión de ponerle fin a una racha de siete meses y nueve partidos sin triunfos como local. Facundo Gómez y Agustín Alberione volverían a la formación titular.

Villa Dálmine afrontará esta tarde un desafío que puede cobrar un valor incalculable para su campaña. Porque necesita cortar su sequía como local, porque se debe un triunfo ante su gente y porque sería vital sumar de a tres antes de quedar libre. Y, sobre todo, porque enfrente estará Belgrano de Córdoba, un gigante de la categoría que llega a Campana como único líder de la Primera Nacional.

Ese contexto tendrá hoy la presentación del Violeta, que acumula nueve partidos (cinco empates y cuatro derrotas) y siete meses sin victorias en Mitre y Puccini.

El encuentro, correspondiente a la 13ª fecha, comenzará a las 14.10 horas, será televisado por TyC Sports y contará con el arbitraje de Pablo Giménez. Y para el equipo comandado por Carlos Pereyra será una gran oportunidad para obtener ese envión anímico que le está faltando, más allá que todavía no termina de consolidar un funcionamiento, aunque sí ha logrado cierta regularidad en la cosecha de puntos (sumó 7 en seis presentaciones).

En cuanto a la búsqueda de ese funcionamiento deseado, como atenuante vale remarcar la cantidad de suspensiones y lesiones que ha acumulado el ciclo de "Jetín". De hecho, el DT no podrá contar hoy con los sancionados Gabriel Pusula (recibió dos fechas) y Braian Camisassa y los lesionados Valentín Albano y Juan Pablo Zárate.

En cambio, vuelve a tener a disposición a Facundo Gómez, Agustín Alberione y Emiliano Agüero. Y todo indica que el marcador central y el lateral derecho regresarán a la formación titular.

Así, Pereyra retomará el sistema de cuatro defensores y ubicaría cuatro mediocampistas. Entonces, Villa Dálmine formaría hoy con Alan Sosa; Alberione, Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Rafael Sangiovani, Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Francisco Nouet.

La nómina de convocados la completan Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Federico Mazur, Emiliano Agüero, Joaquín Rikemberg, Franco Cos-tantino, Nicolás González y Federico Haberkorn.

Por su parte, Belgrano llega a Campana después de quedar libre en una fecha en la que le salió todo redondo, dado que no perdió nada de ventaja. Sostuvo sus cuatro puntos de diferencia sobre San Martín de Tucumán y los ocho sobre Instituto. Del Top 4, solo Brown (A) pudo descontarle, pero apenas un punto (quedó a siete).

Hasta el momento, el Pirata acumula 28 puntos, producto de nueve victorias, un empate y una derrota en once presentaciones. Y llega a Campana en una racha de cinco triunfos consecutivos.

Para este compromiso, el DT Guillermo Farré no podrá contar con el suspendido Juan Barinaga (lateral derecho) ni con el lesionado Joaquín Susvie-lles (centrodelantero). Además, Axel Ochoa (lateral izquierdo titular) quedó afuera de la convocatoria.

Así, el Celeste tendrá cambios en los laterales y también ingresarían Hernán Bernardello e Iván Ramírez en el medio (saldrían Zapelli y Comba).

Así, los once titulares serían: Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Alejandro Rébola, Diego Novaretti, Francisco Oliver; Bernardello, Santiago Longo, Ramírez, Mariano Miño; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti.



NICOLÁS BERTOCHI, UNA PIEZA CLAVE PARA EL MEDIOCAMPO VIOLETA.

31 AÑOS DESPUÉS

Por Gustavo Belsué

Villa Dálmine y Belgrano se enfrentaron en cuatro oportunidades hasta el momento, con un triunfo del Violeta y tres del conjunto cordobés. La primera vez fue en Campana, el 17 de septiembre de 1989, cuando el equipo de nuestra ciudad se impuso 3-0. Y la última también fue en Mitre y Puccini, en marzo de 1991, cuando el Pirata ganó 1-0 y logró su tercera victoria en fila en este historial.

El único éxito de Villa Dálmine ante Belgrano se dio por la 6ª fecha del Nacional B 1989/90, primera temporada del Violeta en la segunda categoría del fútbol argentino desde la reestructuración de 1986. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente:

VILLA DALMINE (3): Carlos Tallarico; José Céliz, Ramón Benicelli, Oscar Barrios, Leonardo Franco; Aníbal Bustos, Gustavo Balugano (José Luis Irazoqui), Antonio Labonia; Gustavo Bartolucci (Daniel Robina), Pedro Julio Galván y Héctor Botazzi. DT: Roberto "Pipo" Ferreiro. SUPLENTES: Rafael Pietrobono, Hugo Genaro y Marcelo Pérez.

BELGRANO (0): Javier Sodero; Oscar Leguizamón, José Flores, Marcelo Bonetto, Raúl Moreno; Roberto Monserrat, Daniel Alonso, Julio César Villagra; Juan Carlos Bernegger (Héctor Arias), Luis Sánchez e Isidro Ceballos (Ángel Clemente Cortéz). DT: Leopoldo Jacinto Luque. SUPLENTES: Héctor Toscano, Ángel Magliola y Gustavo Spallina.

GOLES: ST 32m Labonia (VD), 40m Galván (VD) y 44m Irazoqui (VD). EXPULSADOS: ST 25m Flores (B) y 44m Arias (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Jorge Oscar Vigliano.

ESTUDIANTES (RC) SIGUE CRECIENDO

La 13ª fecha de la Primera Nacional comenzó anoche, con la victoria de Estudiantes de Río Cuarto, que venció 3-1 como local a San Martín de San Juan. Así, el conjunto cordobés, que había arrancado muy mal el campeonato (cambió de DT tras la quinta fecha), acumula ahora ocho encuentros sin derrotas y alcanzó a Brown de Adrogué en la tercera posición.

Hoy, en la continuidad de la programación, se jugarán diez partidos. Todo comenzará en nuestra ciudad, con Villa Dálmine vs Belgrano (14.10), y continuará con: Almagro vs Estudiantes (BA), Deportivo Madryn vs Chaco For Ever, Deportivo Morón vs San Telmo, Flandria vs All Boys, Independiente Rivadavia vs Chacarita, Gimnasia (J) vs Güemes, Alvarado vs Atlanta, Instituto vs Tristán Suárez y Almirante Brown vs Deportivo Riestra.

El lunes, en tanto, se medirán: Sacachispas vs San Martín (T), Deportivo Maipú vs Atlético de Rafaela, Mitre (SdE) vs Defensores de Belgrano, Quilmes vs Guillermo Brown (PM), Nueva Chicago vs Santamarina y Temperley vs Gimnasia (M). Finalmente, el martes se cerrará la fecha con el duelo Ferro Carril Oeste vs Brown (A).