Recuerdan los pasos a seguir para descargar la aplicación Alerta Campana

La app de seguridad creada por el Municipio permite a los vecinos denunciar de forma rápida y directa tanto un hecho delictivo como una emergencia. El Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, recuerda que sigue disponible para su descarga gratuita la app Alerta Campana que permite denunciar de manera rápida y directa un hecho delictivo o solicitar la intervención ante una emergencia. Los vecinos pueden acceder a la aplicación a través del Play Store (para teléfonos con sistema operativo Android) y en el App Store (para iOS). Para utilizar la app es necesario que se acepten los términos y se brinde información válida de contacto. Al ingresar al sistema por primera vez, se requiere el registro con nombre, apellido, número de teléfono celular y correo electrónico. Seguidamente, los vecinos reciben vía SMS un código de verificación que permitirá vincular el celular con el Centro de Monitoreo del Municipio de Campana. El código de verificación puede tardar hasta 5 minutos. No obstante, en el caso de no recibirlo, podrán comunicarse con la Mesa de Enlace al número 423263 para recibir asesoramiento. Finalmente, el usuario podrá ingresar a la App y acceder a la asistencia de Policía, Violencia de género, Bomberos y Same Provincia. Ante el pedido de ayuda, los operadores realizarán un llamado al usuario a efectos de solicitar ampliación de la información y así enviar la asistencia correspondiente. "Invitamos a todos los vecinos a descargar en sus celulares la aplicación de seguridad que creó el Municipio porque es una herramienta preventiva muy rápida y eficaz para reportar cualquier hecho. Pueden comunicarse ante cualquier eventualidad que consideren no habitual en su cuadra o por donde transiten", manifestó la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Municipio, Romina Buzzini. Finalmente, indicó que los vecinos que tengan inconvenientes para descargar la aplicación en su celular se acerquen a las instalaciones del CIMoPU (Rawson 388) para recibir ayuda.

