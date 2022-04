Hoy podrá verse un eclipse parcial desde Campana

P U B L I C



Será entre las 17:42 y las 18:09. Importante será contar con un punto elevado de observación, y de elementos adecuados para no sufrir daños en la vista. En Zárate habrá telescopios a disposición del público de manera gratuita. Hoy tendrá lugar un eclipse parcial de sol, cuya sombra cubrirá totalmente la Antártida, África, y Europa, y de manera parcial Asia, Australia y América del Sur. De no estar nublado, desde nuestra ciudad el fenómeno podrá observarse a partir de las 17:42 y hasta las 18:09, cuando el astro rey prácticamente esté sobre el horizonte y parezca que tiene "un mordisco", dado que la luna se interpondrá parcialmente, generando el fenómeno. Por esa razón, salvo que el observador se encuentre en un lugar poco urbanizado y pueda ver el horizonte a simple vista, se recomienda buscar un lugar elevado para disfrutar del fenómeno; al tiempo y fundamentalmente que cuente con elementos apropiados de protección ocular. De no ser así, se recomienda no mirar al sol directamente. Una máscara de soldador puede colaborar en la tarea, pero sólo por unos segundos y no de manera sostenida. Aun así, se trata de una acción temeraria y peligrosa para la vista. Otra manera "casera" pero totalmente segura consiste en tomar un cartón y realizarle un pequeño agujero en el centro, con el objeto de proyectar la luz del sol sobre un papel blanco. Sobre la hoja de papel, podremos ver cómo el punto de luz proyectado, pierde una parte de la circunferencia a media que avanza el fenómeno astronómico. En ese sentido la buena noticia es que, como de costumbre, los integrantes de la Asociación de Aficionados Zarateños a la Astronomía pondrá a disposición del público y de manera gratuita varios telescopios con sus ópticas debidamente protegidas en "la montaña" del parque urbano de la vecina ciudad. Por supuesto, se deberá contar con el cielo despejado, al menos en la dirección noroeste, que es donde se pondrá el sol.

En nuestro continente, el fenómeno podrá observarse desde Paraguay hacia el sur.





Intentar ver un eclipse solar sin la protección adecuada puede ocasionar, incluso, la ceguera.