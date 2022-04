El Juez Federal de Campana elevó a juicio la causa por corrupción contra el ex intendente de Pilar

El Dr. Adrián González Charvay elevó ayer a juicio oral y público el caso por el que fue procesado el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté por "malversación de caudales públicos" y "violación de los deberes de funcionario público" en el manejo de los fondos otorgados por la Nación a ese municipio. En una resolución difundida ayer, Adrián González Charvay rechazó la oposición a elevación a juicio presentada por la defensa del ex intendente Ducoté, declaró clausurada la instrucción de la causa y la elevó a juicio. En octubre del año pasado, la Cámara Federal de San Martín ratificó el procesamiento del exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté, por haber encontrado "semiplena prueba para fundar prima facie la responsabilidad del nocente en el hecho que se le imputa", en su fallo de más de 100 páginas. El ex intendente de Juntos por el Cambio había sido procesado sin prisión preventiva el 5 de julio del año pasado por el juez federal de Campana, con embargo sobre sus bienes y prohibición de salir del país, y fue por ello que el exintendente decidió recurrir la decisión ante la Cámara Federal. La causa se inició en 2019 con la denuncia de una concejal del municipio por administración fraudulenta de fondos recibidos del Gobierno nacional, en ese entonces con Mauricio Macri a cargo de la Presidencia. La denuncia puso el foco sobre la construcción de una planta de efluentes cloacales en el barrio Peruzzotti y también sobre obras de infraestructura realizadas en el barrio Monterrey y financiadas a través de convenios con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. La Justicia federal procesó al exintendente porque estima que hubo "pago de sobreprecios" y "erogaciones" por trabajos que no se concretaron en ambos barrios, y al mismo tiempo investiga si existió un direccionamiento del plan conocido como "microcréditos", que debía ser utilizado para viviendas o infraestructura de gas y agua.

Ducoté fue intendente del Municipio de Pilar entre 2015 y 2019.