NUEVA PÉRDIDA El dólar blue cerró abril en $ 200,5, con una nueva pérdida en su cotización, tras sumar su tercera baja consecutiva, y avanzar solo 50 centavos en el mes, en una jornada en que los tipos de cambio financieros y las acciones continuaron en baja. El paralelo perdió otros $3,50 este viernes, cerró la punta compradora a $ 197,5 y sumó una pérdida semanal de $ 13,50, después de saltar $9,50 entre el lunes y martes pasado. La semana pasada, el dólar paralelo había acumulado un alza de $8, la más elevada desde enero, luego de 11 jornadas, pero cerró el cuarto mes del año con solo con una mejora de 50 centavos. El dólar sin impuestos subió 35 centavos a $120,64 para la venta, de acuerdo al promedio de casas de cambio y bancos, mientras que en el Banco Nación el billete se mantuvo sin cambios a $119,75. MÁS RESERVAS, MÁS DEUDA El Banco Central de la República Argentina precisó que sus reservas se incrementaron en US$ 6.752 millones a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que representa una nueva deuda del país con el organismo multilateral. Pese al repudio en público a la política de endeudarse con el FMI, el gobierno de Alberto Fernández tuvo que resignarse a tomar fondos frescos por parte de la entidad internacional debido a la fragilidad de las reservas internacionales que mantenían en zozobra al mercado cambiario. En un informe sobre la situación del mercado cambiario en marzo, el BCRA indicó que el primer desembolso del FMI fue por un total de US$ 9.651 millones, que se repartieron de la siguiente manera: US$ 2.899 millones se utilizaron para saldar vencimientos y comisiones con el mismo organismo y US$ 6.752 millones fueron girados a las reservas del Banco Central, que terminaron el mes en US$ 43.137 millones. 0KM TRABADOS Las ventas de vehículos cero kilómetro continúan en baja, una tendencia que muestran desde el comienzo del año debido a trabas a las importaciones, con 31.633 unidades patentadas durante abril, lo que significa un retroceso del 8,5% con relación a marzo pasado y del 2,6% frente al mismo mes de 2021. De este modo, según datos divulgados este viernes por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina (ACARA), en lo que va de 2022 se registraron oficialmente en el país 138.878 rodados, entre autos livianos, comerciales y pesados, 7,1% menos con respecto a los 149.566 vehículos inscriptos durante el primer cuatrimestre del año pasado. En marzo de 2022 se habían patentado 34.569 unidades y en abril del año pasado, 32.475, detalló ACARA, cuyo presidente, Ricardo Salomé, valoró como un "logro" el registro de este mes en medio de las dificultades que afronta el sector para importar tanto autopartes como vehículos. SIGUE LA OFENSIVA Rusia continuó su ofensiva en las regiones este y sur de Ucrania, un día después de haber vuelto a bombardear la capital, Kiev, tras dos semanas sin ataques, mientras la chance de abrir nuevos corredores humanitarios y la investigación sobre presuntos crímenes de guerra de parte de las tropas invasoras volvieron a generar un cruce de declaraciones. Cientos de militares y civiles ucranianos, entre ellos decenas de niños, están bloqueados, según Kiev, en una planta industrial de Mariupol, de unos 4 kilómetros cuadrados de superficie, junto a los últimos combatientes que resisten a las fuerzas rusas en el estratégico puerto. Y mientras la ONU busca involucrarse en la salida de civiles, Rusia afirmó, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, que la puesta en marcha de corredores humanitarios no precisa de la colaboración de ningún país u organización externa.