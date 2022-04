La industria química y petroquímica se recupera

A pesar del crecimiento interanual, las tres variables principales del sector mostraron caídas en febrero con respecto a enero de 2022. La Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), que la región agrupa a numerosas empresas, señaló en su informe mensual que durante febrero del 2022 la producción del sector creció un 36% respecto a febrero de 2021. La actividad estuvo impulsada por todos los subsectores a excepción de los productos básicos inorgánicos e intermedios, teniendo en cuenta que el año anterior hubo paradas de planta programadas y no programadas. Respecto al mes de enero, el sector registra una caída del 10%, producto de paradas de planta programadas y condiciones de mercado. No obstante, la producción acumulada del primer bimestre creció un 21% respecto al mismo período del 2021. La reseña elaborada por la CIQyP indica que las ventas locales se incrementaron un 34% al compararlas con febrero de 2021, debido al aumento de volumen y precios de los productos a nivel global, considerando, además, la depreciación del dólar. Los datos de la muestra de la CIQyP® presentan que las exportaciones desarrollaron un importante incremento del 156% interanual producto de aumentos en precios y volúmenes vendidos, exportaciones puntuales, destacando a los productos finales termoplásticos como el subsector predominante. Por los mismos motivos, el acumulado del año creció un 98%. No obstante, al comparar con enero 2022, se observa una caída del 6% debido a que hubo una baja en la demanda. El informe señala también que la capacidad instalada del sector durante febrero tuvo un uso promedio del 55% para los productos básicos e intermedios y del 85% para los productos petroquímicos. Durante febrero de 2022 la balanza comercial de los productos del sector fue a la baja en un 14% con respecto al mismo mes del 2021, con variaciones positivas del 33% en las importaciones y del 66% en las exportaciones. "El primer bimestre del año muestra que tanto las ventas locales como la producción siguen sin recuperarse a los niveles deseados debido a que la demanda de las cadenas que provee el sector muestra variaciones. El incremento de demanda de la cadena de valor aguas abajo será el motor que permita seguir creciendo a nuestro sector. La industria química y petroquímica sigue siendo un sector clave para apoyar el desarrollo y el crecimiento de la Argentina", destacó Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP).