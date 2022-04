Falleció Gloria Casulli

Tenía 77 años. Fue una de las primeras mujeres, sino la primera, en ejercer el periodismo de manera profesional en nuestra ciudad. Se nos fue la querida Gloria Casulli quien supo acompañarnos por más de 35 años en La Auténtica Defensa. De hecho, fue una de las primeras mujeres, sino la primera, en ejercer el periodismo de manera profesional en nuestra ciudad, y miembro fundador de la Asociación de Trabajadores de Medios de Campana. Además de cronista que no escatimaba esfuerzos para estar presente y tomar nota de primera mano de cuanto evento de relevancia tenía lugar en Campana, junto a su hermana Rina, supo gestar el recordado "Suplemento de Todos", dedicado a dar visibilidad y poner en valor a vecinos y comerciantes notables de nuestra ciudad. Tuvo su reconocimiento a nivel provincial, cuando recibió en la Cámara de Senadores bonaerense el premio "Mujeres Innovadoras 2008" en el rubro "Comunicación"; y en 2011, el Honorable Concejo Deliberante de Campana también la homenajeó por su extensa y destacada trayectoria profesional en nuestra ciudad: "Estoy orgullosa de recibir este reconocimiento en esta casa, que es el recinto de la democracia, donde se va forjando la historia de Campana, una historia que en los últimos 30 años a través de las páginas de La Autentica he tenido mucho que ver. Le he dado mucho a esta profesión y he dejado mucho de lado", señaló en la oportunidad, y reveló que se había acercado al periodismo gracias a su madre, quien trabajaba en el diario Clarín. "La mayoría de la gente de la ciudad me aprecia mucho y eso me reconforta, mi nombre y apellido es mi bagaje", resaltó. Desde estas páginas, acompañamos sentidamente en su pesar a sus familiares, amigos y allegados.