Efemérides del día de la fecha, 30 de Abril

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES El 1º de mayo se conmemora en todo el mundo el Día del Trabajador. El origen de la fecha se remonta a 1886 en Chicago, Estados Unidos. Ese día las calles se habían tapado de trabajadores fabriles que reclamaban mejores condiciones laborales. Por ese entonces los obreros dedicaban entre 12 y 16 horas a su jornada laboral. Fue así como 80 mil trabajadores comenzaron una huelga contra los atropellos de los empleadores. Si bien el gobierno estadounidense ya había promulgado una ley para reducir las jornadas laborales a 8 horas, los empresarios se negaban a respetarla. La protesta de los trabajadores se expandió sobre todo ese país que aceleraba su proceso industrializador y en menos de 24 más de 5.000 fábricas pararon en todo el país y 500 mil trabajadores se plegaron a la huelga. Durante ese día hubo reiterados enfrentamientos entre los trabajadores y la Policía, y en la fábrica McCormick de Chicago la policía disparó contra los trabajadores que fueron a protestar a las puertas de la única fábrica que se resistía a la huelga, asesinando a seis de ellos. La respuesta no se hizo esperar y tres días después más de 20 mil trabajadores se concentraron para reclamar por los asesinatos, entre escaramuzas y el estallido de una bomba, hubo heridos y un policía muerto. Ocho dirigentes anarquistas y socialistas fueron detenidos y posteriormente condenados: tres a prisión perpetua y cinco a muerte. George Engel, Adolf Fischer, Albert Parsons, August Vincent, Theodore Spies y Louis Lingg fueron condenados a la horca, en un proceso cargado de irregularidades. Lingg se suicidó en su celda la noche anterior. Los otros cuatro fueron ejecutados el 11 de noviembre de 1887. Los hechos de Estados Unidos conmovieron al mundo entero y fueron evocados de diferentes maneras. En Argentina, el 14 de agosto de 1904 surgió el club Los Mártires de Chicago con camiseta roja y blanca por los colores del socialismo. Ese quipo años más tarde se llamaría Argentinos Juniors.



SE INAUGURA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA El Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue inaugurado oficialmente el 30 de abril de 1949, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, El trazado se aprobó por la Ley 12.285. Fue en su momento el más grande del mundo. Su nombre se debe al militar pampeano Juan Pistarini quien ocupó el cargo de ministro de Obras Públicas durante tres gobiernos, entre los años 1944 y 1952, y fue su principal propulsor. Su construcción dio lugar a una de las obras más importantes de la época, ya que no solamente se levantó el edificio central sino que, además, se llevaron a cabo una serie de tareas de deforestación, la edificación de un barrio y la construcción de una autopista -la más importante por entonces-, con el fin de unir al aeropuerto con los diferentes puntos de la ciudad, además de paseos recreativos y la plantación de unos 5 millones de árboles.



PRIMERA MARCHA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO El 30 de abril de 1977, en plena dictadura cívico-militar, las Madres de Plaza de Mayo marcharon por primera vez alrededor del monolito que está en el centro de la plaza. Lo hicieron después de que un oficial les dijera "circulen, circulen". La orden de la Policía Federal fue que circulen porque no podían quedarse allí reunidas manifestándose. Entonces, tomadas de los brazos, comenzaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo, originando así la primera ronda de muchas otras que se sucederían, jueves a jueves, a lo largo de todos estos años de lucha, una lucha que no cesa, gobiernos tras gobiernos, logrando el reconocimiento internacional. Ese día Azucena Villaflor de De Vincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin y dos mujeres más de las que no se conocen sus nombres se juntaron en la Plaza de Mayo. Ante la falta de respuestas, Azucena Villaflor había expresado "individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Jorge Videla (el entonces presidente de facto) tendrá que recibirnos". Villaflor tuvo el mismo destino de su hijo. Fue secuestrada en diciembre de 1977 y desaparecida. Su cuerpo apareció el 20 de diciembre en las playas de Buenos Aires, pero fue enterrada como NN. Fue identificada en 2005.