Existe una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Judas es un ejemplo llamativo, después de haber entregado a Jesús por el afán de ganar dinero y viendo la trágica consecuencia de su acto, se ahorcó (Mateo 27:3-5) Todos sentimos remordimiento en diversas ocasiones. Sentimos que hemos actuado mal en cierta ocasión, y lo lamentamos. El remordimiento puede ser en sentimiento positivo, muy intenso si somos sensibles. Nos lleva a una aparente humildad, pero a menudo también una parte de orgullo y egoísmo. Nuestra conducta atenta contra la buena opinión que teníamos, o que otros tenían sobre nosotros. Llegando al extremo, el remordimiento puede conducirnos a la desesperación. Muchos de nosotros luchamos con nuestras debilidades. Quien de uds no ha sentido remordimiento por una acción, o un favor que nos han solicitado, que, por falta de tiempo, o no llegar tarde al turno en el medico, o al lugar donde teníamos que ir, nos negamos a realizar una buena acción a esa persona. Contrario al remordimiento interno, el arrepentimiento siempre es hacia Dios, y eso hace la gran diferencia. Porque arrepentirse ante Dios nunca conduce a la desesperación, porque Dios es un Dios de Perdón. (Salmo 32:5) "Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado". El arrepentimiento es el camino por medio del cual Dios nos conduce a la Fe, en su Hijo Jesucristo. Porque Jesús resolvió la terrible cuestión del pecado, para todos los que creen, y aceptan el sacrificio de Cristo a su favor, ¡A Dios sea la Gloria! El diablo se apoderó de Judas y lo condujo a la desesperación. Pero siempre hay y habrá esperanza para todos los que se arrepienten ante Dios. ¡El Dios de la esperanza! Porque Dios es Amor, Paz, y Perdón. Es necesario arrepentirse, y arrepentimiento es el remedio que Dios provee a cada hombre. (Hechos 17:30) "Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan". O sea, pedir perdón para ser salvos de la condenación y andar en los caminos de nuestro Amado Dios y Salvador. Esta en cada uno elegir cual será vuestra decisión. Los animo a que elijan el mejor camino, Jesús ¡Dios los guarde! (Juan 14:6) Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Quieres saber más de Jesús?, el que puede guiarte al arrepentimiento, y así empezar una nueva vida mejor y exitosa, tomado de su mano y de yapa, recibir la Vida Eterna. ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás!