Después de la dolorosa derrota ante Liniers del pasado fin de semana, el Portuario buscará la recuperación en el Bajo Belgrano. No podrá contar con dos de sus referentes: Javier Balbuena y Kevin Redondo están suspendidos. Por la 12ª fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará el lunes como visitante a Excursionistas. El encuentro, que se disputará en el Bajo Belgrano, comenzará a las 19.00 horas y será arbitrado por Mariano Seco. Para el Portuario será la oportunidad de buscar la recuperación después de la dolorosa derrota sufrida ante Liniers como local. Y también la chance de cortar una racha de seis encuentros sin victorias (dos empates y cuatro derrotas en esta serie). Y el Auriazul necesita sumar, porque sigue hundido en la tabla de posiciones: acumula tan solo 6 puntos, apenas tres más que el colista El Porvenir, que ya quedó libre. A la búsqueda de ese objetivo, el entrenador Franco Toloza no podrá disponer de los dos mayores referentes del plantel: el arquero Javier Balbuena recibió dos fechas de sanción por su expulsión ante Liniers, mientras Kevin Redondo debe purgar una por haber alcanzado el límite de tarjetas amarillas. Así, en el arco estará Tabaré Benítez, mientras en el mediocampo habría más modificaciones más allá de la significativa ausencia del capitán. Por su parte, Excursionistas está desarrollando una campaña que comenzó con ciertas irregularidades, pero que se asentó en las últimas cinco fechas, cuando el Verde logró tres victorias consecutivas y luego, dos empates en sus últimas dos presentaciones. Así, si bien se ubica en la octava posición, se encuentra a cuatro puntos de distancia del líder Berazategui. OTRA VICTORIA DE LINIERS Ayer, en el inicio de la 12ª fecha de este Torneo Apertura, Liniers logró su segundo triunfo consecutivo: luego de vencer 2-0 a Puerto Nuevo en el estadio Carlos Vallejos, La Topadora superó 1-0 como local a Argentino de Merlo. De esa manera llegó a los 13 puntos y pudo alejarse del fondo de la tabla. La programación continuará hoy con dos encuentros: Deportivo Español vs Lamadrid y Central Córdoba (R) vs Real Pilar. En tanto, el lunes se jugarán los seis encuentros restantes: Claypole vs Luján, Atlas vs Laferrere, Leandro N. Alem vs El Porvenir, Excursionistas vs Puerto Nuevo, Midland vs Berazategui y Sportivo Italiano vs San Martín (B).

ALEXANDER MEZA, UNA DE LAS CARTAS OFENSIVAS DEL PORTUARIO.



APENAS EL TERCER ENFRENTAMIENTO Por Gustavo Belsué Puerto Nuevo y Excursionistas jugaron dos encuentros entre sí, ambos en la Temporada 1995/96 de la Primera C, cuando se repartieron una victoria por lado, siempre para el local. El sábado 26 de agosto de 1995, por la 5ª fecha del Torneo Apertura, el Portuario se impuso con gol de Marcelo Tellería a los 29 minutos del segundo tiempo, en un partido disputado en cancha de Villa Dálmine. Mientras en el Torneo Clausura, el sábado 17 de febrero de 1996, se midieron en el Bajo Belgrano, donde Excursionistas ganó 4-3. La síntesis de ese encuentro, que es el último que disputaron hasta el momento, fue la siguiente: EXCURSIONISTAS (4): Ariel Gerbasi; Joaquín Santucho (Hernán Oliván), Gustavo Pérez, Flaviano Rioli y Martín Scacchi; Daniel Messina, Mariano Bustos y Gustavo Carballo; Jorge Cháves, Gullermo Szeszurak y Oscar Vitale. DT: Luis María Nicosia. SUPLENTES: Carlos Cerbasi, Silvio Serrano, José Luis Folino y Rodolfo Lazarte. PUERTO NUEVO (3): Luciano Menón; Walter Barrios, Gustavo Kerke, Julio Viso y Claudio Colarussa (Fabián Gamboa); Mariano Giménez (Diego Rosada), Ramón Godoy y Omar Díaz (Marcelo Tellería); Javier González, Juan Gamarra y Roque Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Aguila y Maximiliano Guglielmo. GOLES: PT 10m Rioli (E) y 27m Vitale (E). ST 14m Szeszurak (E), 16m Javier González (PN), 39m Walter Barrios en contra (E), 44m y 45m Marcelo Tellería (PN). EXPULSADO: ST 44m Juan Gamarra (PN). CANCHA: Excursionisas. ÁRBITRO: Gabriel Brazenas.