Juegan desde las 15.30 horas. Les alcanza un empate para clasificar a la instancia por el ascenso. Por la novena fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Luján en un partido que se jugará en el estadio Carlos Vallejos desde las 15.30 horas. Las Portuarias acumulan cinco triunfos en fila y, de esa manera, no solo se ubican en la tercera posición de la Zona B, sino que están en la pelea por terminar la primera fase en lo más alto de la tabla. Claro está: lo más importante para las Auriazules es asegurar un lugar en la Zona Campeonato para la segunda fase de la temporada y, así, estar en la definición por los ascensos. Una clasificación que podrían conseguir hoy con tan solo un empate. Un resultado más que factible si se tiene en cuenta que el equipo campanense suma 16 puntos, con 25 goles a favor y 8 en contra, mientras Luján solo ha conseguido 4 unidades y posee una diferencia de gol negativa (marcó 9 y le convirtieron 21). Esta novena fecha de la Zona B se jugará íntegramente hoy, dado que este sábado también se enfrentarán: Camioneros vs Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors vs Argentino de Rosario, Deportivo Merlo vs Sarmiento y San Miguel vs Deportivo Morón (queda libre Liniers). Actualmente, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Argentino de Rosario, 18 puntos; 2) Sarmiento de Junín, 17 puntos; 3) Puerto Nuevo, 16 puntos; 4) Argentinos Juniors, 15 puntos; 5) Argentino de Quilmes, 13 puntos; 6) San Miguel, 12 puntos; 7) Deportivo Merlo, 8 puntos; 8) Deportivo Camioneros, 7 puntos; 9) Deportivo Morón, 6 puntos; 10) Luján, 4 puntos; y 11) Liniers, sin puntos. En la Zona A sigue mandando Belgrano de Córdoba, que extendió su campaña perfecta: ganó los siete partidos que disputó (21 puntos), convirtió 47 goles y todavía no ha recibido ninguno. Por detrás se ubican: 2) All Boys, 19 puntos; 3) Banfield, 17 puntos; 4) Claypole, 15 puntos; 5) Vélez Sarsfield, 13 puntos; 6) Atlas, 12 puntos; 7) Defensa y Justicia, 6 puntos; 8) Atlanta, 6 puntos; 9) Deportivo Armenio y Lima, 4 puntos; 11) Almirante Brown, sin puntos. Por esta Zona A hoy se medirán: Deportivo Armenio vs Almirante Brown, All Boys vs Belgrano, Banfield vs Defensa y Justicia, Lima FC vs Atlas y Vélez Sarsfield vs Claypole. Queda libre Atlanta.

LAS AURIAZULES SUMAN CINCO VICTORIAS CONSECUTIVAS EN EL TORNEO.