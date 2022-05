rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoria está desarrollando otra fecha del campeonato durante este fin de semana con otro parque interesante de autos en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. AUSENTE: En el autódromo de Dolores el TC Bonaerense desarrollo su presentación donde el piloto de Campana Juan Pablo Galliano estuvo ausente porque no se pudieron terminar los trabajos en la Cupecita Chevrolet y el equipo se piensa en la próxima fecha donde el jefe de la estructura "Tuki" dejó entrever la información. IDEA: Lo concreto es que Juampi Galliano sabe que ya se perdió toda la posibilidad de pelear el campeonato en la Clase A donde viene corriendo pero la idea es tener el nivel competitivo de la Cupecita y hacer algunas competencias. FORMULA 07: La categoria encara otra carrera del campeonato este fin de semana con sus dos clases en el porteño autódromo donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. MOMENTO: Sin duda que es un lindo momento para el piloto Pablo Clerici y su señora ante la linda posibilidad que le brinda la vida con la llegada del futuro hijo del matrimonio, lo que los tiene muy motivados. Felicitaciones! DECISION: Dentro de este contexto de la llegada de un futuro hijo el piloto local en auto con techo decidió no correr en este tiempo hasta que suceda el hecho mas hermoso que te da la vida con la llegada de su progenitor. Felicitaciones!! OCUPAR: De todas maneras ese auto seguirá corriendo en la alta competencia con otro piloto que ocupa la butaca y mantendra esta posibilidad a lo largo de todo el calendario que propone la categoria representando a la ciudad cuna del primer auto argentino. VENTA: En esta sección dimos a conocer que la Chevy flamante para el TC Regional esto para la venta y esta guardada en el galpón y ahora ya aparecieron los que fueron por la misma donde su propietario Ivan Gonzalez aún no se puso de acuerdo con el precio con su interesado de turno. SUPER TC 2000: La categoria está visitando el autódromo de Concordia en la provincia de Entre Rios por otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. PRIMO: Finalmente se dio la posibilidad del comienzo en el mundo del karting para Dante Troncoso que se sumará a sus primos Santino y Bautista Panetta para empezar a dar sus primeros pasos en la Escuelita del automovilismo. TERMINAR: La categoria Alma viene de correr en el autódromo de La Plata donde el representante de Lima Gastón Brown en la clase tres terminó en la final décimo primero con la motorización del equipo de Carlos Del Ponte. DEFINIR: Nestor Benitez está evaluando donde podrá seguir corriendo en el TC roqueperense o mantener su presencia en la categoria que fiscaliza Fedenor que son las dos categorias donde ya estuvo corriendo y el zarateño debe definir. TC PISTA MOURAS: En el autódromo de La Plata la categoria llega a encarar una nueva fecha del torneo con otro parque interesante de autos donde la TV Publica televisa desde las 11 hs. SEPTIMO: Arrancó la categoria Speedagro en el autódromo de Toay con la monomarca donde Julieta Gelvez que representa a la ciudad de Zárate donde en la final terminó séptimo sumando puntos para el campeonato. MOTORISTA: No se sabe aún que el piloto viene muy bien en este campeonato representando a su ciudad de Campana y por estos dias es muy probable que se tome la determinación de cambiar de motorista en las próximas carreras ante una resolución curiosa por parte del equipo. Cambia todo cambia!... SUMAR: La categoria Rotax viene de correr en el kartódromo de Ciudad Evita donde Santino Panetta terminó cuarto en su clase sumando puntos para el campeonato tras su regreso por Europa. FORMULA ARGENTINA: La escuela del automovilismo llega este fin de semana al autódromo de Concordia con su limitado parque de autos donde televisa Carburando a través de Canal 13 desde las 10.30 hs. VICTORIA: La que obtuvo Gaston Fernandez que viene invitó con dos carreras ganadas en la Clase TC 1100 de Alma que viene de correr en el autódromo de La Plata con la motorización de Willy Sanchez. DEBUTAR: Todo está encaminado en el equipo de cara a la próxima carrera donde en el taller Los Crottos se trabaja en el auto para la clase TC 1600 de Alma donde debutará Leonel Vela quien además trabaja en el armado del auto. UBICACION: El gringo Daniel Del Bianco viene de correr en la categoria Rotax en la clase nacional donde el representante de Zárate se ubicó en el puesto séptimo en la final que lo dejó conforme. TC PICK UP: Nueva presentación para las camionetas en este fin de semana en el autódromo de La Plata por otra fecha del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. RETORNO: Se viene la carrera con pilotos invitados por parte de la categoria Alma y esto provocará el retorno de Damian Toledo como acompañante a Leonel Vela que estará corriendo en la clase TC 1600. REVANCHA: El auto ya está casi terminado de la forma desea su dueño y ahora espera la próxima carrera el venidero 8 de mayo en el autódromo Colon donde Silvestre Gallo va por la revancha de la última presentación con el Fiat 128 donde se le rompió la palanca de cambio. PROBAR: Viene de probar con el Formula Tres Metropolitana dias atrás que dejó conforme a Juan Zucconi que están trabajando en el equipo para empezar a conocer el auto y afianzarse para tomar los primeros parámetros de cara a su debut en la categoria. FIAT COMPETIZZIONE: En el autódromo de Concordia llega la monomarca para realizar dos fechas mas del calendario en este fin de semana donde televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 10.30 hs. TRIUNFO: Se desarrolló otra carrera del campeonato de karting por parte de la categoria Rotax donde el pibe campanense Bautista Panetta en su clase obtuvo otro triunfo y sumando puntos para el campeonato. SEPTIMO: Se presentó en el óvalo de San Andres de Giles y en la categoria de los ciclomotores en la Clase 55 cc el representante de Campana Fausto Ciaponi que llegó tercero en la serie y séptimo en la final a pesar de sufrir una rotura en su moto. PROVOCAR: Abocado a trabajar con Marcelo Lopez en el equipo de atención y atender karting no está trabajando en su chasis lo que provoca que Maximiliano Bentancour lentamente avanza en su vehículo para sumarse a la categoria TC Bonaerense. COPA BORA: La monomarca llega una vez mas al autódromo de La Plata en la búsqueda de concretar otra carrera del campeonato donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. PARTICIPAR: El Turismo Nacional viene de correr en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba donde en la clase dos participó el campanense Pablo Villaberde alcanzando el puesto vigésimo séptimo. SENSACION: Gabriel De Lucca se presentó en la categoria Rotax en su paso por el kartódromo de Ciudad Evita donde en la Clase Nacional terminó décimo sexto en la final dejando una sensación rara para el piloto de Zárate. CONFIRMAR: El próximo fin de semana el Turismo Pista se presenta en el autódromo de Paraná y el flaco y espigado piloto de Zárate Leandro Cracco será parte de la carrera donde ya confirmó su presencia en la Clase Uno donde viene participando. MARCA: Todo indica que los trabajos en la moto de Valentino Lacognata marcan que estará en la próxima carrera del campeonato en el nacional cordobés donde ya viene participando. PUESTO: Finalmente llegó el debut de Juan Carlos Suarez en la categoria Alma en la Clase TC 1100 con el auto de Gaston Iglesias donde clasificó décimo primero la serie lo encontró noveno para en la final terminar en el puesto noveno. ALCANZAR: Nueva presentación de Federico Panetta en el karting mas específicamente en la clase DD2 de la categoria Rotax alcanzando el segundo lugar en la final haciendo otro podio. TERMINO: En el óvalo de San Andres de Giles en la clase 55 CC de la categoria de ciclomotores el joven local Lisandro Acosta más allá de algunos problemas en su moto terminó en el puesto noveno con la atención de parte de su padre Juan Manuel. ACTIVIDAD: El ex acompañante de Hernan Degiaccobi decidió volver a la actividad pero lo está desarrollando ahora en un karting de la categoria Kart Plus donde Matias Casarotto viene evaluando hacer todo el calendario. FECHA: Ya quedó confirmada la próxima fecha para la categoria Cap 360 se desarrollará el 28 y 29 de mayo donde el representante de Zárate Juan Santillán y el piloto campanense Enzo Valle ya confirmaron que serán parte de esta segunda propuesta del año en la ciudad de Bragado. ARGENTINO: Iba a arrancar el campeonato argentino de karting este fin de semana en el kartódromo de Mar del Plata competencia que iba a comenzar el viernes y finalizar el domingo. Pero ahora se suspendio. DECIMO SEGUNDO: Ese fue el puesto que alcanzó la representante de Zárate en la Clase Tope Race Junior en el autódromo de Viedma el pasado fin de semana que dejo conforme a Julieta Gelvez.