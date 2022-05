Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 03/may/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del martes, 03/may/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Ante el líder del campeonato, el Violeta hizo un buen primer tiempo, pero no pudo marcar diferencias. En el complemento, el Pirata mejoró con los cambios y, aunque no le sobró nada, castigó cuando tuvo la oportunidad. La realidad de Villa Dálmine la marcan los números. Con apenas 10 puntos en 13 fechas pelea en el fondo de la tabla, mientras sigue sufriendo cada presentación como local (llegó a diez juegos sin victorias en Campana). Y el pasado sábado, Belgrano no hizo más que profundizar ambas situaciones. Sin embargo, ante el líder y gran candidato del campeonato, el Violeta dejó una imagen que le abre la puerta a la ilusión de empezar a torcer esos números. Especialmente por lo realizado en la primera parte, cuando tuvo intensidad y despliegue en la mitad de la cancha y, sobre todo, cuando contó con oportunidades para abrir el marcador. Claro: al equipo de nuestra ciudad le faltó contundencia para aprovechar su mejor funcionamiento en esos 45 minutos iniciales. Y, por qué no, también un poco de fortuna. O, mirando al rival de turno, careció de esa jerarquía individual que define partidos. De hecho, hoy no cuenta con Juan Pablo Zárate (en recuperación) y, el sábado, extrañó ese desequilibrio que suele aportar Lautaro Díaz (de flojo partido). Entonces, ante un rival con individualidades y variantes, peleó de igual a igual hasta que el rendimiento físico empezó a mermar. Y cuando cedió un espacio (en una jugada aislada) terminó buscando la pelota en el fondo del arco. Sí: en el balance global del juego ante el Pirata, la derrota fue injusta. Pero, lamentablemente, no sorprende. Y se transforma en otro cachetazo anímico. Pero el cuerpo técnico y el plantel tienen de dónde agarrarse para levantarse: lo mostrado en la primera parte y las dos semanas de trabajo que se vienen por delante son oportunidades que este Villa Dálmine debe tomar para empezar con "su" campeonato. Después de quedar libre serán 23 fechas para un objetivo que hoy está muy claro: asegurar la permanencia en la divisional. EL PARTIDO Pereyra decidió tres cambios para recibir al líder del campeonato. Dos fueron obligados: Gómez y Alberione retornaron en lugar de los suspendidos Pusula y Camisassa. Y el tercero fue el ingreso de Haberkorn por Nouet. En cuanto a lo táctico, "Jetín" planteó un 4-1-4-1, con Bertochi parado entre líneas, con Sangiovani y Díaz volcados sobre las bandas y con Tello y D´Angelo iniciando como "internos", pero con la misión de ser parte importante del circuito ofensivo y responsabilidades para llegar al área rival. Y el arranque de Villa Dálmine fue bueno, por despliegue y agresividad. Y porque también supo llegar al área de Belgrano en los primeros minutos. A los 4, una buena combinación entre Sangiovani y Alberione derivó en un peligroso centro que Haberkorn no alcanzó a desviar sobre el borde del área chica. Y a los 5, Martínez ubicó a Díaz adentro del área, pero Lautaro, tras enganchar, no quedó cómodo para sentenciar a Losada. En el primer tramo del encuentro, el Violeta dejó claro que su intención era disputar la mitad de cancha. Por eso, por momentos, dejaba que Rébola y Novaretti manejaran el balón apenas por detrás de la línea divisoria. En cambio, no le cedía espacios a quienes podían crear juego. Y cuando recuperaba, buscaba salir rápido y vertical, una situación que pudo haberle generado dividendos sobre los 20: Díaz tenía espacios para dejar mano a mano a Sangiovani con Losada, pero cedió largo el balón y la jugada se diluyó. En el fondo, el local también daba muestras de firmeza, especialmente Moreyra, dado que el Pirata insistió más por su sector. Incluso, desde ese lado surgió la única llegada clara que tuvo la visita: centro de Compagnucci y cabezazo a quemarropa de Vegetti que Sosa desactivó por sobre el travesaño con un espectacular manotazo. Sobre la media hora de juego, al equipo de nuestra ciudad se le notó una merma en la intensidad con la que había planteado el juego, por lo que el elenco cordobés creció en el terreno, aunque, al mismo tiempo, dejó en claro que no tenía su mejor tarde en el manejo de la pelota. Por ello, Villa Dálmine ofreció una mejor imagen que terminó de consolidar con dos situaciones muy claras en los instantes finales de la primera parte. A los 37, tras una buena circulación del balón, Sangiovani encontró el espacio y probó de media distancia, sacudiendo el palo derecho de un Losada que alcanzó a rozar el balón. Y a los 41, tras un centro de D´Angelo desde la derecha, Tello apareció solo en el corazón del área, pero su definición fue suave y le dio chance a un sometido Losada de desviarla milagrosamente con su pie derecho. Para el complemento, Díaz y Sangiovani enrocaron bandas, pero el principal cambio en el Violeta fue que ya no pudo imponer intensidad en la mitad de cancha y empezó a ofrecer algunos espacios. Sin embargo, Belgrano no estaba fino y, entonces, el inicio del segundo tiempo fue más que discreto. Así, a los 10, no sorprendió que Farré buscara variantes con los ingresos de Comba y Zapelli. Y lentamente, desde esas modificaciones, Belgrano se fue adueñando del trámite, aprovechando también que el local perdía el balón demasiado rápido, sin poder gestionarlo para salir de su territorio. Pereyra intentó refrescar la mitad de cancha: mandó a la cancha a Rikemberg y Nouet por Tello y D´Angelo, dos que habían evidenciado molestias físicas. Y Rikemberg llegó al área rival con un remate que se desvió y se fue al córner. Y posteriormente también apareció solo por izquierda tras una buena triangulación, pero no logró sacar un buen centro. Igualmente, el conjunto de nuestra ciudad tuvo una serie de córners que no pudo aprovechar. Y en esa meseta del segundo tiempo, el Pirata encontró el gol de la victoria, después que Bertochi perdiera en la mitad de la cancha y quedara tendido por un supuesto golpe recibido. Esa baja la advirtió la visita, que atacó justamente ese sector: Zapelli lanzó el centro y el ingresado Hesar se coló entre Gómez y Moreyra para cabecear solo, bien ajustado contra un palo y decretar el 1-0. De allí en adelante poco y nada pasó en el partido. Porque el Violeta no tuvo argumentos ofensivos para inquietar a Losada y porque al elenco cordobés nunca le sobró nada en el juego. Aunque, claro está, tuvo efectividad para aprovechar su momento. Algo que a Villa Dálmine le faltó en la primera parte. Y que lo terminó pagando con derrota.

FEDERICO HABERKORN NO ALCANZA A DESVIAR UN BUEN CENTRO DE ALBERIONE A LOS 4 MINUTOS DE JUEGO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Rafael Sangiovani, Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Federico Haberkorn. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Francisco Salerno, Agustín Solveyra, Joaquín Rikemberg, Emiliano Agüero, Franco Costantino, Nicolás González y Francisco Nouet. BELGRANO (1): Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Diego Novaretti, Francisco Oliver; Hernán Bernardello, Santiago Longo, Iván Ramírez, Mariano Miño; Fabián Bordagaray y Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré. SUPLENTES: Manuel Vicentini, Wilfredo Olivera, Ulises Sánchez, Ariel Rojas, Bruno Zapelli, Ibrahim Hesar y Maximiliano Comba. GOL: ST 31m Ibrahim Hesar (B). CAMBIOS: ST 10m Comba x Ramírez (B) y Zapelli x Bordagaray (B); 23m Rikemberg x Tello (VD) y Nouet x D´Angelo (VD); 27m Hesar x Bernardello (B); 35m González x Martínez (VD); 43m Costantino x Sangiovani (VD); 44m Sánchez x Compagnucci (B) y Rojas x Miño (B). AMONESTADOS: Haberkorn, Bertochi y Gómez (VD); Ramírez, Rébola y Vegetti (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Pablo Giménez.

EL REMATE DE SANGIOVANI SE ESTRELLARA CONTRA EL PALO LUEGO QUE LOSADA ALCANCE A ROZARLA. FUE OTRA DE LAS CHANCES DE VILLA DALMINE EN LA PRIMERA PARTE.

LAUTARO DÍAZ NO PUDO DESEQUILIBRAR EN LOS METROS FINALES

AGUSTÍN ALBERIONE HIZO UN BUEN PRIMER TIEMPO, PROYECTÁNDOSE MUCHO POR LA DERECHA. TELLO: "HICIMOS MUCHOS MÁS MÉRITOS QUE ELLOS" A la salida de los vestuarios, luego de la derrota 1-0 frente a Belgrano, Laureano Tello utilizó una y otra vez la palabra "bronca". Lo hizo para describir las sensaciones que le dejó el partido y también la sensación que genera no poder ganar de local ni salir del fondo de la tabla. "Estamos con mucha bronca. Hicimos un partido muy inteligente, que tuvimos controlado, sobre todo en el primer tiempo, cuando generamos varias situaciones para convertir. Pero se nos termina escapando. No estamos teniendo esa cuota de fortuna que por ahí sí está teniendo Belgrano", manifestó el mediocampista en diálogo con FM Radio City. "Fuimos superiores por momentos y creo que merecimos los tres puntos. Hicimos muchos más méritos que ellos", agregó. Y sobre el quedo del equipo en el segundo tiempo, explicó: Ellos metieron cambios y con jugadores frescos emparejaron el trámite, pero no nos pasaron por encima. Tuvieron solo dos situaciones y en una nos convirtieron", se lamentó. Finalmente, Tello también se refirió a la racha de diez encuentros sin victorias como local y a la situación del Violeta en el campeonato: "Nos da mucha bronca no poder ganar en Campana y también no poder salir de la parte baja de la tabla".

TRAS UN CENTRO DE D´ANGELO, EL VOLANTE TUVO LA MEJOR CHANCE DEL VIOLETA, PERO SU DEFINICIÓN FUE DESVIADA CON EL PIE POR LOSADA. TRAS LA DERROTA QUEDÓ EN EL PUESTO 34 La 13ª fecha de la Primera Nacional concluirá esta noche con el duelo que Ferro Carril Oeste y Brown de Adrogué protagonizarán en Caballito. Y en caso que el Verdolaga sume, Villa Dálmine perderá una nueva posición en la tabla. Sin embargo, el Violeta no caerá en zona de descenso, dado que por debajo todavía tiene a Santamarina (ayer fue goleado 4-0 por Nueva Chicago) y Tristán Suárez (no pudo completar su partido ante Instituto en Córdoba por un corte de luz). Igualmente, su ubicación es sumamente complicada, más allá que actualmente hay otros tres equipos que también ostentan 10 puntos. De hecho, no sería ilógico que al concluir la 14ª fecha, cuando quedará libre, el elenco campanense aparezca en una de las últimas dos posiciones. Claro está: tendrá luego 23 jornadas para revertir esa situación. Sí: queda mucho campeonato por recorrer todavía. En la parte alta de la tabla, Belgrano se había escapado el sábado, pero ayer se volvió a acercar San Martín de Tucumán, que le ganó 2-0 a Sacachispas en Villa Soldati. Y, por ahora, tercero quedó Chacarita, que derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia en Mendoza. Los demás resultados de esta 13ª fecha fueron: Estudiantes (RC) 3-1 San Martín (SJ), Almagro 1-1 Estudiantes, Deportivo Madryn 3-2 Chaco For Ever, Deportivo Morón 3-1 San Telmo, Flandria 0-1 All Boys, Gimnasia (J) 0-2 Güemes, Alvarado 3-1 Atlanta, Almirante Brown 1-1 Deportivo Riestra, Deportivo Maipú 0-0 Atlético Rafaela, Mitre (SdE) 0-0 Defensores de Belgrano, Quilmes 1-0 Guillermo Brown, Nueva Chicago 4-0 Santamarina y Temperley 1-1 Gimnasia (M). Hoy, desde las 21.10, completan Ferro vs Brown (A), mientras Instituto vs Tristán Suárez deberán completar los 71 minutos que le restan.

