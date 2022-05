Fatal accidente debajo del puente de Ruta 6 y Cabrera

El mecánico Leonardo Zensich perdió la vida, mientras conducía la réplica de un Ford Shelby Cobra Daytona 1965. Los primeros en llegar al lugar fueron los Bomberos Voluntarios, que arribaron en una Unidad de Rescate y se encontraron con un Ford Shelby Cobra Daytona 1965 que había impactado contra una de las columnas centrales que sostienen el puente de la Ruta 6 y Cabrera. En su interior, se encontraba al volante el reconocido mecánico Leonardo Zensich (52) quien, aparentemente, habría perdido la vida instantáneamente por la violencia del impacto de su pecho contra el volante y su rostro contra el parabrisas. De hecho, cuando llegó la ambulancia del SAME, se determinó que no había nada para hacer y se convocó a la Policía Científica. El taller de Zensich se encuentra a unos 50 metros del siniestro y según se comentaba en el lugar de los hechos, había salido a probar el auto deportivo que estaba reparando. Se especulaba con que, posiblemente, haya perdido el control del mismo al trabarse el acelerador. En la escena del siniestro también estuvieron presentes personal de Tránsito Municipal y Defensa Civil, además de policías del Comando de Patrullas. Desde estas páginas, enviamos nuestras condolencias a familiares y allegados ante la irreparable pérdida.

El impacto tuvo lugar cuando cruzaba por debajo del puente en dirección al centro.





El Ford Shelby Cobra Daytona 1965 involucrado en el siniestro.





Leonardo tenía 52 años. Su taller se encuentra a unos 50 metros del lugar del accidente.

