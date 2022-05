Excursionistas lo dominó en los minutos iniciales y se puso rápidamente en ventaja. Luego llegó al 2-0 final en el segundo tiempo, cuando el Portuario ya jugaba con 10 hombres por la expulsión de Maximiliano Lara. Puerto Nuevo sigue sin poder levantar cabeza en este Torneo Apertura de la Primera C: anoche perdió 2-0 como visitante frente a Excursionistas y llegó a siete encuentros sin victorias. Una racha que lo mantiene en el anteúltimo lugar de la tabla y que tiene como único consuelo que El Porvenir no suma y sigue hundido en el fondo de las posiciones. En el Bajo Belgrano, el Portuario volvió a padecer una situación que ya había sufrido con Sportivo Italiano, Central Córdoba (R) y Deportivo Español: un muy mal arranque de partido. Ayer, en los minutos iniciales, prácticamente no logró salir de su campo. Y además cometió muchas infracciones, una cuestión que padeció de sobremanera, porque le costó defender los envíos aéreos y porque de una pelota parada llegó la apertura del marcador (desinteligencia entre Tabaré Benítez y Gonzalo Pulido al armar la barrera). De allí en adelante, el encuentro se le hizo cuesta arriba al conjunto dirigido por Franco Toloza, que había preparado un planteo táctico similar al utilizado frente a Midland (también de noche y en cancha sintética de dimensiones reducidas). Pero, esta vez, el Portuario confundió la forma en la que debía pelear el partido: abusó del roce y entró rápidamente en un clima de nervios. Igualmente, tuvo el empate en la primera parte (Selem Lojda desperdició una chance muy clara). En el complemento, la rápida expulsión de Lara (doble amarilla) complicó más el panorama, aunque el Auriazul mostró otra predisposición al juego, aun a pesar de contar con un hombre menos. Por eso (y por cierto relajamiento del Verde), tuvo otro protagonismo en el trámite, aunque ello no le alcanzó para generar situaciones de gol para llegar al empate (llegó a 388 minutos sin convertir). Encima, cuando el local pudo desequilibrarlo le convirtió un lapidario segundo tanto. Así, la mejor noticia que le dejó esta 12ª fecha a Puerto Nuevo fue que tampoco sumaron El Porvenir, San Martín de Burzaco y Victoriano Arenas. Un consuelo que no alcanza a atenuar este pobre presente que debe revertir inmediatamente. La próxima oportunidad será ante Atlas en Campana y deberá afrontarla con la urgencia que imponen los resultados y la inteligencia necesaria para no entregar las ventajas que ofreció en el inicio del partido de anoche. EL PARTIDO Cinco cambios presentó la formación titular de Puerto Nuevo respecto al último partido. Además de las bajas de Balbuena y Redondo (suspendidos ambos), Toloza metió otros tres cambios tácticos. Entonces, ingresaron Benítez, Godoy, Martínez, Lojda y Moreno. Así, el Portuario salió a la cancha 4-1-4-1, con Pentimalli por delante de los centrales, con Ritacco y Martínez como "internos" y con Moreno y Lojda sobre las bandas, mientras Meza quedó como hombre más adelantado. Sin embargo, el arranque fue muy flojo, lejos de cualquier planificación. Por eso, Excursionistas no tuvo problemas en llevárselo por delante en los primeros minutos. Y aprovechando las pelotas paradas que le concedía Puerto Nuevo generó dos situaciones muy claras: a los 4 minutos, entre Benítez, Godoy y Martínez salvaron milagrosamente sobre la línea después de la definición de Morales; y a los 13, Benítez salvó en extremo ante un cabezazo de Gómez. El Auriazul no despertaba y el local se lo hizo pagar, porque la tercera fue la vencida: en un tiro libre sobre la medialuna del área, Franco Benítez aprovechó que entre Tabaré Benítez y Pulido armaron mal la barrera y colocó el balón por un costado, contra el palo más lejano del arquero para establecer el 1-0 a los 14 minutos. El equipo de nuestra ciudad no podía sostener la tenencia del balón y, así, no podía llegar a campo ajeno. Situación que logró pasado los 20 minutos, cuando Pentimalli pudo plantarse en el círculo central y hacerse eje del juego. Entonces, el Portuario generó dos situaciones de gol. Primero por intermedio de Ritacco, quien ganó espaldas, pisó el área y sacó un remate que se desvió en un defensor. Y luego tuvo una muy clara: Ritacco peinó y lo dejó solo a Meza, quien fue trabado por Abre, pero el rebote le quedó picando a Lojda, que le erró al arco desde el borde del área chica. De allí en adelante, el trámite fue más parejo, aunque era Excursio el que lograba imponer el ritmo, mientras Puerto Nuevo confundía las formas y los caminos: era más vehemente y apresurado que intenso. Entonces sumaba imprecisiones, infracciones y entreveros sin poder desarrollar una idea de juego. Igualmente, hacia el cierre de la primera parte, había logrado establecerse en el partido, dejando atrás aquella pobre imagen de los minutos iniciales. Para el complemento, Toloza mandó a la cancha a Cueto por Lojda, pero a los 30 segundos sus planes sufrieron un duro golpe: Lara fue a saltar de manera imprudente y aunque no impactó a Gómez, éste vendió un fuerte golpe y Seco no solo compró, sino que le mostró la segunda amarilla al marcador central. Para reacomodar piezas, el DT Portuario realizó una segunda modificación: Croci reemplazó a Moreno para ocupar el lateral izquierdo, dado que Pulido se cerró como segundo marcador central. Entonces, su equipo quedó parado 4-4-1. Y cuando parecía que todo se le complicaba, el elenco campanense se plantó bien con un hombre menos y hasta desarrolló movimientos interesantes de mitad de cancha hacia adelante, con Cueto como referencia ofensiva y con Meza más retrasado por el sector derecho. Sin embargo, a los 18 minutos, en una acción que nació de un lateral, Excursionistas amplió diferencias. Galeano le ganó a Godoy y cedió para Benítez, quien exigió a Tabaré con un remate picado al segundo palo. El "1" alcanzó a manotear el balón, pero el rebote quedó corto y Barrios lo mandó al fondo de la red tras anticipar a Croci. Ese segundo gol durmió el partido, porque Excursionistas se sintió cómodo con el marcador y porque al Auriazul le faltó peso en los metros finales, dentro de un trámite parejo, en el que ambos equipos se alternaron el dominio del balón. La más clara del Portuario la tuvo Negro Villarreal, sobre los 44, pero su definición cruzada de cara a Acevedo salió ancha por el segundo palo. El descuento pudo haber sido un premio para un Puerto Nuevo que se sostuvo en la firmeza de Godoy y en el despliegue de Pentimalli y que demostró que, cuando tuvo decisión para jugar con el balón, le fue mucho mejor que cuando se dedicó a pelear el partido a lo guapo, desde su sistema defensivo.

LOS ONCE TITULARES DE PUERTO NUEVO ANOCHE EN EL BAJO BELGRANO: TOLOZA, QUE NO PUDO CONTAR CON BALBUENA NI REDONDO, INTRODUJO CINCO VARIANTES RESPECTO A LA FORMACIÓN ANTE LINIERS.



SÍNTESIS DEL PARTIDO EXCURSIONISTAS (2): Hugo Acevedo; Emilio Porro, Luciano Monasterio, Francisco Abre, Mariano Arango; Leonel Barrios, Franco Benítez, Franco Quiroz, Matías Morales; Claudio Galeano y Santiago Gómez. DT: Mariano Moramarco. SUPLENTES: Nahuel Cajal, Julián Canosa, Gian Zoratti, Félix Orode, Leandro Rodríguez, Hugo Tarazona y Jorge González. PUERTO NUEVO (0): Tabaré Benítez; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Emanuel Pentimalli; Selem Lojda, Enzo Martínez, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Alexander Meza. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Facundo Brito, Gian Croci, Pablo Negro Villarreal, Bautista Pereira, Lucas Cajes, Gastón Cueto y Lautaro Sequeira. GOLES: PT 14m Franco Benítez (E). ST 18m Leonel Barrios (E). CAMBIOS: ST Cueto x Lojda (PN); 3m Croci x Moreno (PN); 13m Negro Villarreal x Ritacco (PN); 20m González x Gómez (E) y Orode x Morales (E); 32m Tarazona x Galeano (E), Cajes x Meza (PN) y Pereira x Martínez (PN); 43m Zoratti x Barrios (E) y Rodríguez x Benítez (E). AMONESTADOS: Gómez (E); Pulido y Moreno (PN). EXPULSADO: ST 30seg Lara (PN) por doble amonestación. CANCHA: Excursionistas. ÁRBITRO: Mariano Seco.

POR LAS SUSPENSIONES DE REDONDO Y BALBUENA, EL CAPITÁN PORTUARIO FUE MAXIMILIANO LARA, QUIEN FUE EXPULSADO A LOS 30 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO POR DOBLE AMONESTACIÓN. CAMBIO DE MANDO Culminada esta 12ª fecha se produjo un hecho inédito en este Torneo Apertura de la Primera C: Berazategui ya no está en lo más alto de la tabla de posiciones. El Naranja perdió ayer 2-0 como visitante ante Midland y llegó a cuatro fechas sin victorias en el certamen. Por ello fue superado por el Funebrero de Libertad, que alcanzó la línea de los 22 puntos y ahora comparte la cima junto a Leandro N. Alem, que venció 2-1 como local a El Porvenir. Así, Berazategui quedó en tercer lugar con 21 unidades, justo por delante del grupo de cinco equipos que suman 20 puntos: Deportivo Español (le ganó 3-1 a Lamadrid), Sportivo Italiano (goleó 4-1 a San Martín de Burzaco), Real Pilar (derrotó 1-0 a Central Córdoba en Rosario), Laferrere (igualó 0-0 con Atlas) y Excursionistas (2-0 a Puerto Nuevo. Los restantes resultados de esta fecha fueron: Liniers 1-0 Argentino de Merlo y Claypole 0-0 Luján. En la próxima jornada se medirán: El Porvenir vs Sportivo Italiano, San Martín vs Central Córdoba, Lamadrid vs Midland, Berazategui vs Liniers, Argentino de Merlo vs Excursionistas, Puerto Nuevo vs Atlas, Luján vs Victoriano Arenas, Real Pilar vs Deportivo Español y Laferrere vs Claypole.