Un potrillo suelto generó un triple choque en Ruta 9

Aparentemente, se encontraba pastando en las inmediaciones de CMP y ganó la ruta.Un auto lo impactó, otro volcó al intentar esquivarlos y un tercero resultó con daños menores. El conductor de un Volkswagen Gol impactó con un potrillo mientras transitaba por la mano rápida de la Ruta 9, a la altura del kilómetro 77, al tiempo que un Renault Fluence, por evitar impactar con el Volkswagen, finalizó volcando. Un tercer vehículo, Chevrolet, tuvo daños menores y continuó su viaje. Por suerte, más allá de los daños materiales no hubo que lamentar lesionados. Aparentemente, el potrillo, que murió por el impacto, se encontraba pastando en un terreno baldío que se encuentra en las inmediaciones de la empresa CMP, del barrio San Felipe. El siniestro ocasionó demoras en el tránsito más de lo esperable dado que, según trascendió, la empresa concesionaria de ese sector de la Ruta 9 no dispone del servicio de plancha de auxilio desde hace varios meses. En el lugar estuvieron presentes brigadistas de Defensa Civil, y efectivos de Gendarmería, Policía Vial y Comando de Patrullas. Del dueño del potrillo, no hubo noticias.

Tratando de evitar chocar, el Renault Fluence terminó volcando.





El potrillo atropellado cayó sobre el Volkswagen Gol.

#Ahora fue liberada la circulación en #Panamericana Km 77 mano a Capital luego de un siniestro Vial provocado por un equino suelto que muere impactado por un Volkswagen Gol, Renault Fluence volcado y Chevrolet con daños menores. No hay heridos. Vial, CP, Defensa Civil, GNA pic.twitter.com/Vd95aWfSN6 — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2022