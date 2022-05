Vencieron 3-2 a Luján como locales y ya tienen su boleto a la Zona Ascenso. Emilse Correa, Marina González y Micaela Rodríguez marcaron los goles. Por la novena fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció el sábado 3-2 como local a Luján y aseguró su clasificación a la Zona Ascenso. Con goles de Emilse Correa, Marina González y Micaela Rodríguez, las Portuarias lograron su sexta victoria consecutiva en el certamen y, de esa manera, llegaron a 19 puntos para mantenerse en la tercera posición de la Zona B. Sin embargo, el triunfo Auriazul fue más apretado de lo imaginado, teniendo en cuenta lo que indica la tabla de posiciones. Incluso, las locales necesitaron de la pelota parada y la complicidad de la arquera visitante para marcar diferencias. Por esa vía, Correa abrió la cuenta. De otro tiro libre, también ejecutado por Emilse, llegó el 2-1 que marcó "Gondi" González tras un rebote en el área. Y en otro tiro libre, siempre en la primera parte, "la Perro" Rodríguez estableció el 3-1 con un remate por sobre la barrera. En el complemento, las Portuarias no pudieron volver a convertir y sufrieron el descuento de Lía Saravi tras un córner que Ribarola no logró contener en el primer palo (pareció haber falta sobre la arquera de Puerto Nuevo). Igualmente, sostuvieron el 3-2 y terminaron festejando una nueva victoria ante un rival que siempre le presenta complicaciones. En esta oportunidad, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez salieron a la cancha con Michelle Ribarola; Camila Medina, Nancy Ríos, Cintia Flamenco, Soledad Medina: Marina González, Marina González, Emilse Correa, Sabrina Ogrine; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. En tanto, como relevos estuvieron Valentina Cejas, Bárbara Corte, Patricia Arévalos, Paloma Domenech, Guadalupe Gómez, Daira Fuster y Solange Hendel. Los demás resultados de esta novena fecha fueron: San Miguel 2-2 Deportivo Morón, Deportivo Merlo 0-4 Sarmiento de Junín, Argentinos Juniors 2-4 Argentino de Rosario y Camioneros 0-2 Argentino de Quilmes. Quedó libre Liniers. Con estos marcadores, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Argentino de Rosario, 21 puntos; 2) Sarmiento de Junín, 20 puntos; 3) Puerto Nuevo, 19 puntos; 4) Argentino de Quilmes, 16 puntos; 5) Argentinos Juniors, 15 puntos; 6) San Miguel, 13 puntos; 7) Deportivo Merlo, 8 puntos; 8) Camioneros y Deportivo Morón, 7 puntos; 10) Luján, 4 puntos; 11) Liniers, sin puntos. Por la 10ª y anteúltima fecha de esta primera fase del torneo, las Auriazules enfrentarán como visitantes a Deportivo Morón, que todavía tiene una mínima chance de clasificar a la Zona Campeonato. ZONA A Belgrano de Córdoba extendió su andar perfecto al vencer 1-0 como visitante a su escolta All Boys. De esa manera, las Piratas ganaron sus ocho encuentros y siguen sin recibir goles en el certamen. Los demás resultados de esta novena fecha fueron Banfield 1-1 Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield 5-2 Claypole, Deportivo Armenio 3-1 Almirante Brown y Lima FC 1-6 Atlas. Quedó libre Atlanta. Con estos marcadores, esta Zona A ya tiene a sus seis clasificados a la Zona Campeonato de la segunda fase, dado que, a dos fechas del final, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Belgrano, 24 puntos; 2) All Boys, 19 puntos; 3) Banfield, 18 puntos; 4) Vélez Sarsfield, 16 puntos; 5) Claypole y Atlas, 15 puntos; 7) Defensa y Justicia y Deportivo Armenio, 7 puntos; 9) Atlanta, 6 puntos; 10) Lima FC, 4 puntos; 11) Almirante Brown, sin puntos.

LAS AURIAZULES TODAVÍA PUEDEN FINALIZAR EN LA PRIMERA POSICIÓN DE LA ZONA B.