AVANZÓ El dólar blue avanzó a $201 en la punta vendedora, pero quedó por debajo de los tipos de cambio financieros que siguen en alza y el Banco Central (BCRA) compró US$180 millones, la intervención mas alta de los últimos dos meses, según el relevamiento del mercado cambiario. Las compras del BCRA en la primera rueda de mayo fueron mayores que en todo abril pasado, que finalizó con un saldo positivo de más de US$160 millones y en el año el aumento de reservas alcanza a los US$ 300 millones. En el mercado marginal el dólar blue aumentó 50 centavos a $201 para la venta, tras caer $3,50 en la rueda previa y acumula una pérdida de $13,50 en las últimas tres ruedas. El dólar sin los impuestos avanzó 33 centavos hasta los $120,97 para la venta, de acuerdo al promedio en los principales bancos, mientras que en el Banco Nación el billete se mantuvo sin cambios a $120,25. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, subió 54 centavos a $199,60 en promedio y el dólar mayorista, trepó 42 centavos a $115,73. MOVILIZACIONES Los grupos piqueteros se movilizarán el próximo 10 de mayo desde las principales ciudades de la Argentina; continuarán el viaje durante el día 11 y llegarán a la Ciudad de Buenos Aires el jueves 12. Pretenden mover a 300 mil manifestantes. Se trata de la segunda gran movilización -en menos de un mes- que deberá afrontar el ministro de desarrollo social, Juan Zabaleta. Por su parte, uno de los principales organizadores y protagonista de la masiva movilización del pasado 13 de abril, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, expresó su descontento con Alberto Fernández y señaló que, "mientras su gobierno celebraba el crecimiento económico, los índices de menor desocupación y la disminución de la pobreza, la realidad desnudó el bolsillo de la población, donde ven sus ingresos arrasados por la inflación, por lo que no hay nada para festejar". HOMENAJE EN ALTA MAR A las 16:02 de este lunes 2 de mayo, en el punto 55º24S 61º32O del Atlántico Sur, sitio exacto en el que el crucero ARA General Belgrano fue hundido hace exactamente 40 años por un submarino británico durante la guerra de Malvinas, un contingente de veteranos supervivientes de ese buque fue protagonista del homenaje organizado por el ministerio de Defensa a bordo del rompehielos Almirante Irízar. Bajo una intensa lluvia y mientras el oleaje del Atlántico Sur balanceaba al rompehielos, su tripulación se formó sobre la cubierta de vuelo para participar de la ceremonia. La tripulación del barco, las dotaciones que regresan de las bases antárticas argentinas, los integrantes del grupo aéreo de los helicópteros del Irízar y los científicos del Instituto Antártico Argentino formados y firmes en la popa no pudieron contener sus lágrimas durante la ceremonia que comenzó con las estrofas del Himno Nacional Argentino y finalizó con la Marcha de Malvinas. REANUDA ATAQUE Rusia volvió a atacar Odesa con misiles que impactaron en infraestructura civil e incluso en un edificio religioso, informaron autoridades ucranianas, que reportaron la muerte de al menos un niño de 15 años y varios heridos. El servicio de prensa del Ayuntamiento de Odesa indicó en un comunicado divulgado en redes sociales que "un niño de 15 años murió, otro niño menor de edad fue trasladado al hospital con heridas, está siendo atendido". También se consignó que cinco personas se encontraban en el edificio residencial dañado por el ataque con misiles en el momento de los impactos, en tanto psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias atendían a otros residentes. Anteriormente, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Danilov, dijo que, como consecuencia del ataque con misiles, el techo de la iglesia ucraniana del Patriarcado de Moscú quedó demolida.

