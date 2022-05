» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 03/may/2022 de La Auténtica Defensa. Coronavirus:

Nuevo parte local; 15 contagios en los últimas cinco Días en Campana







En tanto, no se registran víctimas fatales desde el 15 de marzo. Tras cinco días, la Secretaría de Salud del Municipio de Campana volvió a difundir el parte oficial del estado de la pandemia de COVID-19 en la ciudad. Este lunes fueron informados 15 contagios nuevos. Si bien no fueron ofrecidos más detalles, se estima que corresponden a casos detectados desde el miércoles pasado, la última vez que había sido difundida información por parte de la cartera sanitaria. De esta manera, mayo acumula un total de 15 casos reportados y ninguna víctima fatal. De hecho, la última fue informada el 15 de marzo. Ese mes había cerrado con un total de 214 casos acumulados y dos fallecidos. Esto representó apenas el 15% de los contagios reportados en febrero y menos del 3% de los registrados a lo largo de enero. Por su parte, abril cerró con 28 casos reportados y ninguna víctima fatal. La sostenida reducción de casos positivos, junto a la evolución entre leve y moderada de la mayoría de los casos debido al avance de la inmunización, llevaron a que el intendente Abella determine el uso optativo de tapabocas al aire libre y dentro de las dependencias municipales. El Gobierno local tomó la decisión debido a que "actualmente la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalizacio?n". También argumentó el decretó en "la alta cobertura del Plan de Vacunacio?n y la disminución de la circulación viral" en el distrito. Hasta el momento, Campana acumula 26.530 contagios totales desde el arranque de la pandemia en marzo del 2020, más 332 fallecidos. De acuerdo a estas cifras, la tasa de letalidad es del 1,25%. En tanto, la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense informe números diferentes. Según esta torre de control sanitaria, los casos confirmados en Campana ascienden a 25.655, mientras que los fallecidos son 339. Esto arroja una tasa de letalidad mayor a la calculada a partir de los números ofrecidos por las autoridades locales, siendo del 1,32%.

Abril cerró con 28 casos reportados y ninguna víctima fatal.



