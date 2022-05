» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 03/may/2022 de La Auténtica Defensa. Guillermo Saccomanno habló sobre su discurso en la Feria del Libro 2022







El escritor reclamó por las formas de cobrar el trabajo intelectual en la inauguración de la feria y reveló que "dijo que iba a decir lo que le parecía y les pareció bien". Luego de su polémico discurso inaugural en la Feria del Libro, Guillermo Saccomanno habló sobre sus dichos sobre el reconocimiento al trabajo intelectual en cuanto a la remuneración. "No es justo que un escritor cobre el 10% de tapa de un libro", señaló el escritor en comunicación con Claudio Villarruel en el programa "Detrás de lo que vemos", por La 990. Saccomanno aseguró que no creyó que su discurso fuera a causar tanto revuelo. "Sabía que venía de levantar por la arena pero no imaginé que tanta, lo cual me confirma que me quedé corto", bromeó y agregó: "estuve muy diplomático, podría haber seguido un rato más y más hondo". A su vez, volvió a criticar a la Feria del Libro por el trato a los intelectuales. "No había archivo de los discursos pronunciados por los escritores que pasaron antes por ese lugar, salvo los últimos 4 o 5 no se le había pagado a nadie", declaró. "La Feria usufructó la fama o el prestigio de los anteriores participantes oradores de la inauguración. ¿Cómo era el asunto? ¿Te vamos a pagar con prestigio? ¿Qué hago? ¿Voy al chino y pago con prestigio?", explicó el escritor con humor. Además, el autor aseguró que "los derechos de autor son derechos humanos" y cuestionó otros aspectos sobre la realización de la Feria del Libro. "¿Por qué se hace la feria en la feria cuando sabemos que la Sociedad Rural fue instigadora de la quema de libros y del asesinato de escritores durante los golpes militares?", sostuvo. Por otra parte, el escritor se refirió a los problemas políticos y estructurales que existen en Argentina y dio su opinión. "Acá hace falta una toma de decisiones muy fuerte, perseguir a fondo a los responsables de la deuda externa, una distribución de la riqueza en el agro, una central obrera que realmente defienda a los trabajadores y no sea burócrata", sostuvo. "Lo que veo es un malestar en la calle, estoy viendo gente tirada con sus trapos, sus bolsas", declaró. "En invierno me ha pasado muchas veces estar caminando por las recovas los fines de semana y he visto familias enteras cocinándose en un jarrito muertos de frío. Yo no quiero convertirme en un autor que baja línea, esto es lo que veo", manifestó el escritor.



