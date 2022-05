» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 03/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

CUATRO Y CUATRO Culminada la 13ª fecha de la Copa de la Liga, cuatro equipos ya tienen sus lugares asegurados en los Cuartos de Final, mientras otros cuatro boletos todavía están por definirse. En la Zona A, Racing Club rescató un agónico empate 1-1 ante Banfield y no solo salvó su invicto, sino que quedó a un punto de asegurarse el primer puesto. Por su parte, River aplastó 7-0 a Sarmiento en Junín y se garantizó su pase a la próxima instancia. Mientras que por los dos lugares restantes hay cinco equipos con chances, aunque las de Sarmiento son mínimas. Por lo pronto, Newells está 3º con 23 puntos; y Defensa y Justicia (que ayer venció 2-1 a Unión) quedó 4º con 22. Argentinos (anoche empató 1-1 con Platense) también suma 22; y Gimnasia y Sarmiento sueñan con 21. El Lobo tiene mejores chances, ya que en la última fecha recibe a un rival directo como Newells. Necesita ganar y que no lo haga Defensa (local ante Patronato) o Argentinos (local ante Unión).



HURACÁN RESISTE Anoche, en el cierre de la fecha de la Zona B, Huracán venció 2-1 como local a Rosario Central y mantuvo vivas sus chances de clasificar a los Cuartos de Final. El Globo suma 18 puntos y se ubica en el quinto puesto por detrás de Aldosivi y Tigre, que tienen 20. En la última jornada, el elenco de Parque Patricios visitará a Independiente, mientras el Tiburón será local ante Arsenal y Tigre recibirá a Boca. El Xeneize jugará sin presión: a pesar de su triunfo 2-0 sobre Barracas Central ya no puede alcanzar a Estudiantes (LP) y tiene el segundo puesto asegurado. UN PARTIDO CLAVE Esta noche, desde las 21.30 hora, Estudiantes de La Plata recibirá la visita de Nacional de Uruguay por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América. En caso de ganar, el Pincha no solo ratificará su liderazgo, sino que quedará al borde de la clasificación a los Octavos de Final. LOS DE AVELLANEDA En la continuidad de la Copa Sudamericana, hoy se presentarán los dos equipos de Avellaneda. Racing Club visitará a Cuiaba de Brasil desde las 19.15 en busca de la recuperación, tras la derrota ante Melgar en Perú. Por su parte, Independiente también será visitante: enfrentará a General Caballero de Paraguay desde las 21.30 con la necesidad de ganar para no perderle pisada a Ceara. POR LA HAZAÑA Desde las 16.00 (hora argentina), Villarreal recibirá a Liverpool para tratar de revertir la derrota 2-0 sufrida en Inglaterra y, así, alcanzar por primera vez en su historia la final de la Champions League. EXTENDIÓ SU VENTAJA En la Primera B Metropolitana, Ituzaingó amplió su diferencia como líder a pesar de igualar 1-1 como local ante Cañuelas. Es que Comunicaciones cayó 1-0 ante Los Andes (primera victoria del Milrayitas en la temporada); Deportivo Armenio perdió 3-0 como local ante Acassuso; Fénix igualó 0-0 con J.J. Urquiza; y Defensores Unidos quedó libre. Así, Ituzaingó suma ahora 24 puntos, mientras Comu y Fénix tienen 21; y Armenio y CADU, 20. UAI URQUIZA NO AFLOJA Por la 9ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino, UAI Urquiza goleó 5-1 a SAT y sigue perfecto en el certamen, con ocho victorias en ocho presentaciones. Su escolta es Boca Juniors (23 unidades), que superó 5-0 a Excursionistas. Y en tercer lugar, con 22, aparecen River Plate (que aplastó 8-0 a Deportivo Español) y Racing Club (1-0 a Independiente).

Diario La Auténtica Defensa, Campana, AÑO XLV - Nº 13373 - Edición 20 páginas.