Destacan el compromiso de una trabajadora del Hospital para reencontrar a un hombre con su familia

El Intendente resaltó el compromiso de Gloria Czernaczuk, quien fue clave para que Cristian Aguirre Machado pudiera volver a reunirse con su familia en Corrientes. "Lo que hizo es uno de los grandes ejemplos de la calidad humana con la que se trabaja en el hospital", resaltó Abella. Cristian Aguirre Machado ingresó al Hospital Municipal San José en marzo pasado. Allí conoció a Gloria Czernaczuk, integrante de la Mesa Operativa de la Guardia, quien terminaría siendo el nexo fundamental para reencontrarse con su familia en Corrientes después de más de un año. El hombre, de 37 años y con diagnóstico de esquizofrenia, se acercaba seguido a su oficina, le comentaba su historia y le hablaba "mucho" sobre su mamá. A veces le decía que era de Corrientes; otras, de Misiones. Y cuando estaba a punto de ser derivado, la trabajadora del hospital municipal no dudó en tratar de ayudarlo. "Era súper educado y yo estaba segura de que debía tener familia, así que empecé mi búsqueda", recordó Gloria, quien lo rastreó a través de las redes sociales y también en los padrones electorales "tanto de Corrientes como de Misiones". Finalmente se topó con una búsqueda de paradero de 2021 que coincidía cien por ciento con su objetivo. Entonces llamó al 911 y "con el apoyo y la ayuda de las asistentes y todo el equipo del Hospital" logró que Cristian pudiera volver a hablar con su madre. "Estaba re emocionado", enfatizó una también emocionada Czernaczuk. Así comenzó a escribirse el desenlace de esta historia, con gestión coordinada entre el Municipio y el sistema de Salud de Corrientes. "Estaba muy contento porque se iba a la casa", apuntó Gloria, que esta semana recibió la visita del intendente Sebastián Abella, quien se acercó al hospital para interiorizarse sobre lo ocurrido y resaltar su actitud y su compromiso humanitario. "Lo que hizo Gloria es uno de los grandes ejemplos de la calidad humana y empatía con la que se trabaja en el hospital municipal. Y eso nos llena de orgullo", manifestó el jefe comunal. "No podría haberlo hecho sin el apoyo de todo el equipo del Hospital San José", agregó Czernaczuk. Mientras tanto, Cristian ya se encuentra en Corrientes junto a su familia. "Me hicieron llegar una foto de él junto a su madre y se lo veía feliz. Hasta la cara le cambió", cerró Gloria, también "feliz" por el final de esta historia que la tuvo como protagonista principal.

