Malamud: "La política no está rota; su problema es que no da soluciones"

El politólogo analizó la coyuntura local y las oportunidades que el contexto internacional abre para el país, durante una charla organizada por Tenaris. La coyuntura local y el contexto internacional fueron analizados por el politólogo Andrés Malamud, en la segunda de las charlas abiertas a la comunidad que Tenaris está organizando en este 2022. Malamud trazó un panorama con varias "oportunidades" para la Argentina, sobre todo a partir de los reposicionamientos a los que obliga la guerra en Europa, y sostuvo que el país se adeuda arreglar "su tema económico" para poder aprovechar el viento a favor. Sin embargo, sostuvo que si bien "la política no está rota, su problema es que no da soluciones" a constantes como la inflación, la deuda externa y la falta de inversión. "Imagino que están todos viviendo una sensación de frustración porque Argentina no está bien, y lo primero que les quiero decir es que el mundo no está bien. En Europa hay guerra, en esa guerra participa una potencia nuclear que tiene un líder imprevisible. Así que lo que todos los europeos temen en este momento es la posibilidad de un ataque o accidente nuclear. Nosotros estamos muy lejos de eso", comparó el especialista, que reside en Portugal. Malamud también analizó a la luz de la cuestión argentina lo que pasa en países de la región como Perú, que tiene 2% de inflación y también de interés por los prestamos que recibe del exterior, pero una situación política muy frágil, con una altísima sospecha de corrupción en los dirigentes de casi todos los partidos políticos e inestabilidad presidencial. De hecho, señaló que en las últimas elecciones los dos candidatos que más votos sacaron sumaron apenas el 32% del total de sufragios. En ese sentido, el politólogo compartió su hipótesis central: que mientras Argentina "es desde el Rodrigazo una hoja al viento en lo económico, ha curado su política desde el retorno a la democracia en 1983" tras el fin de los golpes de Estados, la alternancia en el gobierno y el cumplimiento de los mandatos presidenciales. "Argentina tiene muchos grandes nichos: el campo, la industria, la tecnología que otros países no tienen. Y el mundo nos da ahora una nueva oportunidad", indicó Malamud. Y continuó: "El mundo, que ya demandaba algo que producimos -alimentos-, ahora está demando mucha energía, que nosotros podríamos producir pero que hoy importamos. Nosotros dependemos de nosotros en función de lo que nos piden los otros, y a nosotros nos están pidiendo lo que le podemos dar. Hace tiempo que no pasaba esto". ¿Qué está pasando para que los gobernantes no aprovechen este escenario? "Lo líderes no se ponen de acuerdo y eso se debe a que Argentina es un país empatado. Hay dos grandes sectores, ninguno de los cuales tiene la fuerza de imponer un modelo de país, pero sí la fuerza de bloquear el proyecto ajeno. Vivimos empatados hace mucho tiempo. Hay mucha gente que piensa que el problema son los peronistas o son los gorilas, es Cristina o es Macri. El problema son los dos", analizó. Para salir de este empate, Malamud dijo que es necesario "tender puentes entre ambos bandos de la grieta" y la emergencia de nuevos liderazgos que cuenten con legitimidad y la muñeca política suficiente. "Los líderes deben tener intuición para elegir un camino, un menú, y después negociar la receta con las demás fuerzas políticas. Es bueno tener un plan, y lo mejor es tener flexibilidad para adaptarse", afirmó. Antes de su charla en el Auditorio de la universidad corporativa de Tenaris, el politólogo había recorrido el Laminador Continuo 2 y el Centro de Investigación y Desarrollo, destacando luego "el nivel de tecnología puesta en generar energía" que tiene la compañía. El también docente universitario se interiorizó además en los proyectos de apoyo a la comunidad con foco en educación.

"El mundo hoy demanda alimentos y energía, y la Argentina está en condiciones de exportarlos", destacó Andrés Malamud.





Acompañado por Javier Martínez Álvarez, Malamud también se refirió a las oportunidades que el contexto internacional abre para el país.





La charla se desarrolló en el Auditorio del Centro Industrial.

