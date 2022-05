Este viernes recibirá a Atlas y el martes visitará a Claypole, cerrando una serie de tres encuentros en nueve días. Kevin Redondo volverá a estar a disposición. En cambio, Javier Balbuena y Maximiliano Lara están suspendidos. Este lunes por la noche, en el Bajo Belgrano, Puerto Nuevo cayó 2-0 en su visita a Excursionistas y no pudo cortar una racha adversa que ahora es de siete encuentros sin victorias (dos empates y cinco derrotas). Y en la que acumula 388 minutos sin convertir goles. Sin embargo, tendrá pronta y doble revancha: este viernes desde las 15.30 horas, por la 14ª fecha del Torneo Apertura, recibirá la visita de Atlas; y luego, el martes, visitará a Claypole por la 15ª jornada. Así, junto al duelo del lunes con Excursionistas, el Portuario completará una seguidilla de tres partidos en apenas nueve días. "Es algo que tenemos en cuenta. Tendremos que recuperarnos lo antes posible porque son encuentros bravos en pocos días", señaló el DT Franco Toloza en diálogo con FM Radio City. "El partido ante Atlas será muy importante para volver a sumar en casa", remarcó el entrenador, sabiendo que su equipo acumula tres derrotas consecutivas jugando en el estadio Carlos Vallejos y que necesita hacerse fuerte como local para tratar de conseguir los puntos necesarios para mantenerse en la divisional. Para ese desafío, Toloza podrá volver a contar con Kevin Redondo (cumplió su fecha de sanción por haber alcanzado las cinco amarillas), pero no con otros dos referentes del plantel: Javier Balbuena debe todavía un partido de suspensión, mientras Maximiliano Lara fue expulsado el lunes por doble amonestación. "Creo que ante Excursionistas hicimos bien las cosas y por momentos tuvimos buen fútbol e hicimos cosas interesantes con la pelota, pero no tuvimos suerte con algunas decisiones arbitrales y lo pagamos caro. Hubo jugadas puntuales en las que sentimos que nos inclinaban la cancha", señaló el entrenador Auriazul, que también marcó que las amarillas a Lara fueron exageradas y, además, recordó fallos perjudiciales en Burzaco y Rosario. Igualmente, el DT reconoció el momento que atraviesa el equipo: "Se nos están haciendo duro los partidos", admitió. "Jugamos contra rivales que apuestan al error del contrario y si nosotros damos esa ventaja cerca de nuestra área lo vamos a pagar como lo estamos pagando", lamentó. "Tenemos que tener la cabeza fría y confiar en nosotros. Por el juego que mostramos, creo que no merecemos estar donde estamos, pero es lo que nos toca. Tenemos que tener paciencia y estar enfocados en corregir errores que estamos pagando caros", cerró. DOS MENOS El entrenador de Puerto Nuevo confirmó que el arquero Ulises Di Sandro (quien nunca llegó a debutar) y el mediocampista Martín Herceg (quien sí sumó minutos este campeonato) se alejaron del plantel por propuestas laborales que recibieron por fuera del fútbol. A principios de temporada también se había marchado el atacante Brian Picca.



EL ENTRENADOR PORTUARIO MOSTRÓ SU DESCONTENTO CON ALGUNAS DECISIONES ARBITRALES QUE HAN PERJUDICADO A SU EQUIPO.