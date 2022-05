Dos lesionados en la colectora Yaquemé

Colisionaron con un Fiat Punto mientras transitaban en una Zanella 110. Una pareja joven ingresó ayer por la tarde a la Guardia del hospital municipal con politraumatismos luego de que minutos antes colisionaran con una Zanella 110 a un Fiat Punto. El siniestro tuvo lugar sobre la colectora Oscar Yaquemé (que corre paralela a la avenida 6 de Julio) frente al supermercado chino, cuando ambos lesionados transitaban en dirección al Complejo Petrolero, mientras que el Fiat Punto lo hacía en sentido a la avenida Perón. En el lugar se presentó un móvil del Comando de Patrullas afectado a la zona 4, y al tiempo llegó la ambulancia del SAME que trasladó a la pareja hasta el nosocomio.

La colisión tuvo lugar frente al mercado chino que se encuentra sobre la colectora.

