Con un gran segundo tiempo, el Tricolor venció 55-12 como local a Atlético San Andrés por la segunda fecha del campeonato de Tercera División de la URBA. Por la segunda fecha del campeonato de Tercera División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), el Club Ciudad de Campana se impuso 55-12 como local sobre Atlético San Andrés y, de esa manera, obtuvo su primera victoria de la temporada. Además, el Tricolor sumó punto bonus ofensivo (en la derrota ante Los Molinos de la primera fecha había logrado el punto bonus defensivo), por lo que ahora acumula seis unidades y se ubica en el tercer lugar del campeonato que lideran Los Molinos (9) y Porteño (8). El sábado ante Atlético San Andrés, el CCC no jugó un buen primer tiempo: cometió demasiadas infracciones y así, a pesar de haber marcado dos tries, se fue al entretiempo en desventaja porque la visita aprovechó los penales concedidos (12-10) En el segundo tiempo, Ciudad mostró otra disciplina y asumió por completo el dominio del juego, logrando apoyar otros siete tries para cerrar el partido con nueve en total. Los autores de esas conquistas fueron: Carlos Díaz, Francisco Cuevas, Franzo Velázquez (2), Esteban Boveri (2), Nicolás Fernández, Adrián Lugo y Patricio Mego. La formación dispuesta por el entrenador Sebastián García para este encuentro fue la siguiente: Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Franco Casanova; Patricio Mego, Nicolás Cuevas; Diego Colque, Francisco Cuevas, Carlos Díaz; Martín Lescano, Benjamín Morelli; Franco Velázquez, Julián Agostino, Enrique Peralta, Facundo Cerda; y Franco Damiano. Luego ingresaron: Adrián Lugo, Alberto Nobile, Leo Correa, Alan González, Esteban Boveri, Luca Dearmas y Alexis Scetti. El próximo fin de semana, Ciudad de Campana quedará libre, por lo que volverá a la competencia el 14 de mayo, cuando enfrente como visitante a Náutico Arsenal Zárate. INTERMEDIA En la previa al duelo de Primera División se disputó el encuentro de Intermedia, que quedó a favor del visitante por 16-15. La formación del CCC en este juego fue la siguiente: Carlos Saya, Alberto Nóbile, Leo Correa; Carlos Olivetto, Nicolás Pasotti; Alan Zacarías, Facundo Hereñú, Guillermo Torres; Alfredo Delgado, Felipe Delgado; Luca Dearmas, Alexis Scetti, Esteban Boveri, Choza; y Benedetich. Luego ingresaron Camilo Saya y Didier Galeano.

EL FESTEJO DE LOS JUGADORES TRICOLORES LUEGO DE LA VICTORIA EN PRIMERA DIVISIÓN.





CIUDAD MARCÓ SIETE DE SUS NUEVE TRIES EN EL SEGUNDO TIEMPO.