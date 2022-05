Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. GIRO INDEBIDO "Este es el cruce de Av 6 de Julio e H. Yrigoyen. Bajando por la avenida se ve el cartel que indica el recorrido para tomar Yrigoyen hacia la estacion. Ahi hay camara, nadie ve e informa que el 95% de los vehiculos doblan a la izquierda en contravencion, incluidos moviles de la municipalidad y policia? Somos muy pocos los que damos la vuelta como corresponde. Otros tambien giran a la izquierda para tomar Ameghino y tampoco puede hacerse. Creo que es hora que pongan agentes de transito por lo menos de 8 a 20hs, o semaforos que habiliten giros a la izquierda o camara con fotomultas que seria lo mas efectivo, cuando se toca el bolsillo se educan. Muchas gracias" denuncia Eduardo.



SIN ILUMINACIÓN "Por favor se podrá reparar .. me matan con el impuesto municipal y no me hacen nada de nada en la cuadra de Namuncurá y Jujuy", dice Eduardo.

#QuejaVecinal zanja tapada con residuos, agua que corre por la calle en Castelli entre San Lorenzo y Granaderos, Villanueva. Vereda y zanja de un galpón con pastizales, en situación de abandono y montículos de basura que finalmente contribuye a tapar la zanja. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/Ark9lZmywr — Daniel Trila (@dantrila) May 4, 2022 #Video Ayer Domingo a las 22:00 hs se prendieron fuego los cables de suministro eléctrico en Molina 3177 San Cayetano, hasta el momento no hay solución. Al medio día una cuadrilla tercerizada miró y se fue! Muchos vecinos siguen sin suministro. @CeMAV_Campana @EDENSAcomunica pic.twitter.com/V2SlqA7wiV — Daniel Trila (@dantrila) May 3, 2022 #QuejaVecinal pérdida de agua potable en medio de la calle. Altura General Savio 883 entre San Martín y Rawson. Caño roto a flor de tierra pisado permanente por los vehículos, colocaron una unión doble pero se rompe con el paso de los vehículos. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/nbP1rwjmt8 — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2022 #QuejaVecinal barrial en acceso a la pasarela de barrio San Felipe. El agua que cruza por la colectora forma barro en el frente de la rampa a causa del pasto que impide el desplazamiento del agua hacia el caño que está al medio de la rampa. Vecinos hacen malabares para cruzar. pic.twitter.com/aNJXm6snx3 — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2022 #QuejaVecinal gran pérdida de agua potable en la vereda de la Quiniela de Chacabuco y Av. Rivadavia, la pérdida es en torno a una tapa de válvula de @ABSAOficial. "Un señor mayor se resbaló en el barro" comentaron. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/A88Ct67nZu — Daniel Trila (@dantrila) April 30, 2022