Barrio 9 de Julio:

Se realizó un operativo de vacunación ante la aparición de un murciélago con rabia







Se montó en un radio de 200 metros a la redonda de la zona del hallazgo. Luego de la aparición de un murciélago con rabia en el barrio 9 de Julio, el Municipio puso en marcha un operativo preventivo de control y vacunación en la zona del hallazgo. Desde la Dirección General de Políticas y Desarrollo Sostenible explicaron que el quiróptero fue hallado muerto por un vecino en el patio de su vivienda ubicada en San Garay y Moreno y fue enviado a Zoonosis Urbana de la Provincia de Buenos Aires para realizar la prueba pertinente que resultó positiva del virus. Conforme a ello, se activó inmediatamente el protocolo preventivo que determina la vacunación de todas las mascotas que habitan en un radio de 200 metros a la redonda de su aparición. Dicho operativo se llevó adelante el pasado viernes con la participación de veterinarios del área de Zoonosis que recorrieron casa por casa inoculando a perros y gatos además de entregar folletería indicativa en los domicilios que no respondieron para que,en el caso de tener mascotas, se acerquen lo antes posible a la sede de Alberdi 1580. RECOMENDACIONES Como medida preventiva, el director General Alejandro Deppeler recomendó a la comunidad no entrar en contacto directo con murciélagos muertos o con comportamiento errático -que se observen durante el día o no puedan volar- y reportar su aparición al Municipio para su análisis. De esta manera se determinará si es necesario activar el protocolo preventivo para evitar contagios. "La rabia es una enfermedad mortal que está controlada pero no erradicada por lo que es fundamental que las mascotas estén vacunadas. La dosis es obligatoria y se aplica anualmente", remarcó. Entonces comenzó a escribirse el desenlace de esta historia, con gestión coordinada entre el Municipio y el sistema de Salud de Corrientes. "Estaba muy contento porque se iba a la casa", apuntó Gloria, que esta semana recibió la visita del intendente Sebastián Abella, quien se acercó al hospital para interiorizarse sobre lo ocurrido y resaltar su actitud y su compromiso humanitario. "Lo que hizo Gloria es uno de los grandes ejemplos de la calidad humana y empatía con la que se trabaja en el hospital municipal. Y eso nos llena de orgullo", manifestó el jefe comunal. "No podría haberlo hecho sin el apoyo de todo el equipo del Hospital San José", agregó Czernaczuk. Mientras tanto, Cristian ya se encuentra en Corrientes junto a su familia. "Me hicieron llegar una foto de él junto a su madre y se lo veía feliz. Hasta la cara le cambió", cerró Gloria, también "feliz" por el final de esta historia que la tuvo como protagonista principal.

Personal de área de Zoonosis recorrió casa por casa.





El operativo de control y vacunación se implementó en la zona del hallazgo.



