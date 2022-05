» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 04/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

4 de Mayo de 2022







SOBRESEÍDOS El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a un centenar de empresarios en el capitulo de la "carterización de la obra pública" que se desprendió de la investigación central del caso "cuadernos" donde se denunció el pago de sobornos durante su Gobierno. La vicepresidenta está en juicio acusada por asociación ilícita en el expediente principal que se destapó por el "arrepentimiento" de Oscar Centeno, el chofer del exfuncionario Roberto Barata que acusó sobre los movimientos de dinero en bolsos. En el caso, la denuncia era por los movimientos financieros que hizo el financista Ernesto Clarens quien se acogió a la figura del "imputado colaborador", y que tenían que ver con obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad a distintas empresas. En su momento, el juzgado citó a todos los empresarios de la lista que habrían sido favorecidos con esa obra pública. En primera instancia, el fallecido Claudio Bonadio procesó a todos por asociación ilícita y cohecho pero luego la Cámara Federal pidió revisar esa decisión.



VOLATIVIDAD El dólar blue cerró en $203,50, en una jornada de mucha volatilidad, en la que bajaron los tipos de cambio financieros y subieron los bonos en dólares y acciones; el riesgo país llegó a su nivel más bajo en los últimos treinta días. El paralelo registró su segunda alza consecutiva, subió $2,50, tras comercializarse en $204,50 en el comienzo de la rueda y la brecha con el dólar oficial mayorista llegó al 75,6%. Los dólares financieros operaron en baja y el contado con liquidación bajó 1,3% hasta los $208,04, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista se contrajo al 79,5%. El MEP o dólar bolsa bajó también 1,3% hasta los $206,75 y la diferencia con el mayorista se situó en 78,4%. El dólar mayorista avanzó 14 centavos hasta los $115,87 en una jornada en la que el Banco Central sumó US$ 50 millones a sus reservas, y llegan a alrededor de 350 millones en el año. ADIÓS SUBSIDIOS Un total de 921.778 titulares del servicio de electricidad y otros 760.600 del servicio de gas residencial del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) perderían los subsidios a las tarifas desde el mes que viene, si prospera el plan de segmentación que impulsa el Ministerio de Economía. Esa cantidad de usuarios forma parte del 10% con mayor poder adquisitivo y, de no contar con subsidios, sus tarifas aumentarían por lo menos el 200% y pagarían alrededor de $6.000 mensuales por ambos servicios. Así se desprende de un documento elaborado por la Secretaría de Energía, que será debatido en las audiencias públicas que se realizarán entre el martes y el jueves de la semana que viene. El resto de los usuarios -quienes estén debajo de $314.000 de ingresos, considerados como segmento medio- tendrán un recorte parcial de los subsidios, mientras que los sectores de menores ingresos continuarán con las tarifas subsidiadas. FILTRACIÓN Y POLÉMICA Se filtró un borrador de la Corte Suprema que indica que una mayoría de jueces del más alto tribunal estadounidense apoya revocar el fallo legal Roe vs. Wade, el cual protege al aborto como un derecho constitucional. Este documento fue difundido el pasado lunes y, este martes, la Corte Suprema confirmó su autenticidad (aunque adviritió que no es una decisión definitiva). Su publicación ha generado el rechazo de quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, mientras quienes se manifiestan en contra se encuentran en plena celebración y esperando a que se confirme el fallo el próximo julio. En el caso de los representantes de los dos partidos políticos principales del país, reaccionaron en ambos sentidos. Joe Biden también hizo eco de este anuncio al decir que "recaerá sobre nuestros cargos electos en todos los niveles de gobierno proteger el derecho de una mujer a decidir".

#Adelanto 05/05/2022 · 08:40 Hs.

Jueves 5 de Mayo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13374 - Edición 20 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D