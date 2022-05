» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 04/may/2022 de La Auténtica Defensa. Acuerdo en Diputados para avanzar en la ley que beneficie a tomadores de créditos UVA







Diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos alcanzaron un entendimiento para conformar un equipo de trabajo destinado a resolver los créditos UVA. La Cámara de Diputados se abocará durante el próximo mes a discutir una ley que beneficie a los tomadores de créditos UVA que tienen dificultades para cumplir con los compromisos asumidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de un acuerdo que alcanzaron diputados de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para conformar un equipo de trabajo destinado a resolver los créditos UVA. "Se armó un esquema especial con 30 días para resolverlo. Y la UCR acordó levantar su llamado a sesión especial", explicaron fuentes del Frente de Todos. Es decir, que la sesión especial, que había sido pedida por el diputado radical Julio Cobos para el jueves a las 15, quedó sin efecto. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, firmó este martes una resolución en la que unificó los giros de los proyectos sobre créditos UVA y convocó a que en 30 días haya un dictamen consensuado. Las principales fuerzas de Diputados buscan sacar una norma que favorezca a las más de 120 mil familias que se calcula que se ven perjudicadas por el sistema de crédito creado por el gobierno anterior. El acuerdo fue firmado por Massa, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, y el del Frente de Todos, Germán Martínez. "Acordamos priorizar el tratamiento parlamentario de los créditos UVA, por lo que la comisión de Finanzas y la comisión de Presupuesto y Hacienda comenzarán inmediatamente a trabajar con dicha temática. Para esto se tendrán en cuenta todos los proyectos presentados, ya que de ellos se desprenden coincidencias en las propuestas de soluciones. Asimismo, se buscará unificar propuestas y contar, en un plazo en lo posible no mayor a 30 días, la posibilidad de ser tratado en sesión de la Cámara", expresó el entendimiento. Además, en la resolución firmada ayer, Massa afirmó: "Surge la necesidad de legislar a fin de lograr una respuesta sustentable económicamente para las familias que se han endeudado con esta herramienta financiera, como así también para los futuros tomadores de crédito permitiendo el acceso a la vivienda propia a quienes hoy no la tienen, y a la vez, que esta respuesta contemple los estímulos generados para los ahorristas que forman parte del sistema y ayudan a hacerlo viable".

