Estudiantes Campanenses visitaron la Cancillería y recorrieron el Museo de la Diplomacia

04/may/2022







Invitados por Alejo Sarna, estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas visitaron el emblemático Palacio San Martin y charlaron con el Director sobre la realidad internacional, la carrera diplomática y el trabajo que realizan desde el Ministerio. Desde la Dirección de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Cancillería que tiene al frente al campanense Alejo Sarna, continúan con una agenda intensa de vinculación con distintos sectores de la sociedas, acercando las herramientas que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación se tiene para potenciar el rol internacional del país a partir de la participación ciudadana y el vínculo con los distintos actores de la sociedad civil. A raíz de esta política, el Director Nacional Alejo Sarna invitó a estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas a visitar la Cancillería y a charlar con los jóvenes en pos de acompañarlos en sus carreras y en la elección de su futuro profesional, dado que quienes asistieron se encuentran en los últimos años de las licenciaturas. En salón amarillo del emblemático Palacio San Martín, Sarna recibió a Camila, Martina, Agustín, Patricio y Micaela con quienes charló sobre la realidad internacional, como venían en cada una de sus carreras y las distintas salidas laborales que tenían. "La carrera diplomática siempre me interesó", "a medida que fui avanzando con la carrera, más seguro estaba de que es la que más me gusta" o "estoy analizando opciones para poder seguir una vez que me reciba" comentaron los chicos. Por su parte, Alejo Sarna contó las tareas que realizan desde la Dirección: "Somos el area de enlace entre la instituciones intermedias del pais como Universidades, federaciones deportivas, clubes, colegios de profesionales y similares, con sus pares internacionales, y lo hacemos a partir de sus requerimientos. Pero también ejercemos la diplomacia universitaria y la diplomacia deportiva, que son ejes a partir de los cuales Argentina puede proyectar su imagen en el mundo aprovechando las ventajas comparativas que tenemos en la diversa y variada estructura universitaria nacional, ya sea pública o privada, y en el enorme desarrollo deportivo que tenemos ya sea por los atletas de alto rendimiento como así también a partir de la enorme estructura de federaciones y clubes a lo largo y a lo ancho del país, que hacen del deporte Argentino un elemento destacado en el mundo". A su vez, Sarna incentivó a los jóvenes a fortalecer la formación y a seguir adelante con sus carreras, y se puso a disposición para acompañarlos "en cada uno de los pasos que decidan hacer". Al terminar el encuentro, los chicos y las chicas hicieron la recorrida por el Palacio San Martín, sede histórico de la Cancillería Argentina, visitando el Museo de la Diplomacia

