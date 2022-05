El cambio, el agua, el poder espiritual y paranormal. Imox es la posibilidad de reinventarnos todo el tiempo, de nacer una y otra vez,nacimiento y nutrición. Todo y nada. Fuerza gestora. Memoria galáctica.

Animal de poder: lagarto, cocodrilo, tiburón. Piedra: turquesa. Elemento o metal: zinc. Parte del cuerpo: la sangre, los ganglios. Día del hipnotista, del terapista, del telepático, del curandero. Este día nos enseña lo bueno y lo malo. El tono 6 nos da la posibilidad de" influenciar", así que influenciemos a los otros con esta capacidad de reinventarnos, de contagiar nuestras ganas de hacer cosas , de iniciar cosas, o sentirnos influenciados por esta energía y que nos meta pilas para arrancar si estamos un poco cabizbajos o desganados. La palabra clave es hoy es confianza. Soltá los celos, y la desconfianza. No te creas el centro del mundo, no sos el ombligo, mira a tu alrededor! Da, que viene multiplicado, el cosmos te provee. Esta energía nos hace recordar todo: lo prometido, lo bueno y lo malo, no usemos esa memoria para pasar factura. Fluí en continuado, fluí para que la energía universal circule y no se corte. Hermosa energía , es el útero gestor de donde todo parte. Controla la posesividad, el impulso desmedido y la crueldad, no pelees ni conteste de manera que lastime al otro, que lo dañes! Confía en lo que sos, en lo que tenes y en lo que viene. Si por hoy pudiéramos creer en todo lo que nos viene de las esferas superiores y pudiéramos seguir esos mensajes, lo que recibimos, podríamos darnos cuenta donde está el peligro y donde la zona donde sentirnos cómodos y bien, así nos ahorraríamos mucho camino. Toma el atajo que te deja Imox hoy al alcance de la mano y conecta con la memoria ancestral, ahí hay más información para solucionar tus problemas que lo que podes imaginar.

