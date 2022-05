» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 04/may/2022 de La Auténtica Defensa. Dieta con mucha carne deja gran huella ambiental







Un estudio estimó que un adulto promedio en Argentina demanda 7,07 metros cuadrados de tierras por día para satisfacer sus requerimientos alimenticios, debido al alto consumo de carne de vaca. Un trabajo, publicado en Science of the Total Environment, estimó el impacto ambiental de la demanda de alimentos por segmentos socioeconómicos en Argentina, y halló que, en promedio, la dieta de cada adulto es fuente de emisiones diarias equivalentes a 8,91 kilogramos de dióxido de carbono (8,91 Kg CO2-eq/día). Esto es, por ejemplo, más del doble de las emisiones de China (3,49 Kg CO2-eq/día) y Países Bajos (4,11 Kg CO2-eq/día) y un poco menos del doble de Estados Unidos (4,70 Kg CO2-eq/día). A su vez, dentro de Argentina, en los sectores de menores ingresos, la producción de los alimentos de la dieta sería responsable de 4,48 Kg CO2-eq/día, mientras que en el sector más alto las emisiones fueron estimadas en 12,4 Kg CO2-eq/día. Asimismo, el estudio estimó que un adulto promedio en Argentina demanda 7,07 metros cuadrados de tierras por día para satisfacer sus requerimientos alimenticios, estiman los autores. "Esto es porque la dieta argentina contiene mucha carne de vaca, que es el alimento con mayor demanda de tierra", explicó Ezequiel Arrieta, autor principal del estudio e investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV - Conicet) y de la Universidad Nacional de Córdoba. "Calculamos que una persona promedio requiere de casi dos hectáreas por año para producir su comida; eso es muchísima tierra", agregó Arrieta. Por los procesos de erosión y desertificación, "en Argentina hacemos muy mal uso de la tierra, no se fertiliza como se debería y los suelos están perdiendo muchos nutrientes. Además, estamos convirtiendo ecosistemas que son muy valiosos, como bosques, pastizales, praderas y otras áreas naturales en espacios de producción, con una de las tasas de deforestación más altas del mundo", amplió. En relación con la dieta argentina, el estudio analizó datos de una muestra representativa de la población y evaluó su calidad comparando el consumo de alimentos y nutrientes con el nivel de ingesta asociado con el menor riesgo de mortalidad, según índices internacionales. En base a esos datos observó que está caracterizada por un alto consumo de carnes -roja y procesada-, granos refinados, verduras almidonadas, dulces y bebidas gaseosas, y que es insalubre en todos los segmentos socioeconómicos. Frutas, verduras, legumbres, pescados, semillas y nueces presentan un consumo "subóptimo", advierte. "Nuestro trabajo muestra que hay una homogeneidad en la forma de comer en Argentina, si bien las cantidades que se consumen son diferentes en cada nivel socioeconómico: la gente pobre come menos de lo que necesita y eso la hace tener una mala dieta que le impacta a su salud, mientras que la gente rica no solo se hace mal a sí misma comiendo mal, sino que también tiene un gran impacto ambiental".



