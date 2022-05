» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 04/may/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

4 de Mayo de 2022







BOCA, EN LA ALTURA Esta noche, desde las 21.00 horas, Boca Juniors enfrentará como visitante a Always Ready de Bolivia por la cuarta fecha del Grupo E. El Xeneize (3 puntos), que cayó en sus dos salidas previas, necesita sumar para no complicar más su presente en la Copa Libertadores. A la misma hora, en Colombia, Deportivo Cali (4) será local ante Corinthians (6).



COLÓN Y TALLERES Otros dos equipos argentinos jugarán hoy por Copa Libertadores, ambos desde las 19.00 horas. Por el Grupo G, en Santa Fe, Colón (4 puntos) será local ante Cerro Porteño (7) de Paraguay con la posibilidad de alcanzarlo en la cima de las posiciones en caso de vencerlo esta noche. Misma situación afrontará Talleres de Córdoba (6), que recibirá a Flamengo (9) por la cuarta fecha del Grupo H. CASI CLASIFICADO Con gol de Manuel Castro, Estudiantes de La Plata venció anoche 1-0 como local a Nacional de Montevideo y quedó prácticamente clasificado a los Octavos de Final de la Copa Libertadores. El Pincha manda en el Grupo C con 10 puntos y por detrás se encuentran Bragantino (4), Nacional (4) y Vélez (1). Si el Fortín suma en su visita de mañana a Brasil, Estudiantes quedará definitivamente clasificado. GANARON LOS DOS En la continuidad de la Copa Sudamericana, Racing Club venció anoche 2-1 como visitante a Cuiaba de Brasil y ahora definirá mano a mano el primer puesto del Grupo B con Melgar de Perú (superó 2-1 a River Plate de Uruguay). Ambos conjuntos tienen 9 puntos y se enfrentan el próximo miércoles 18 en Avellaneda. Por su parte, Independiente goleó 4-0 a General Caballero en Paraguay y se mantuvo a tres puntos de Ceara, que le ganó 3-0 a La Guaira. Este miércoles se presentarán otros dos conjuntos argentinos en Copa Sudamericana: Defensa y Justicia visitará a Goianiense desde las 19.15, mientras Lanús enfrentará a Barcelona de Guayaquil en Ecuador desde las 21.30. COPA ARGENTINA Tras igualar 1-1 en el tiempo regular, Aldosivi necesitó de los penales para deshacerse de Colegiales en la primera ronda. Finalmente, el Tiburón se impuso 3-2 en la definición desde los doce pasos y ahora aguarda por el vencedor de Newells e Ituzaingó, que se enfrentan hoy desde las 19.00 horas. Previamente, desde las 16.35, Sarmiento de Junín se medirá con Flandria, también por la primera ronda del certamen. LO PUSO EN APRIETOS Ayer, al término del primer tiempo, Villarreal le ganaba 2-0 a Liverpool y nivelaba la serie semifinal de Champions League. Sin embargo, el conjunto inglés reaccionó en el segundo tiempo y terminó ganando 3-2 para convertirse en el primer finalista del certamen. El segundo se conocerá hoy en el Santiago Bernabeu, donde Real Madrid recibirá a Manchester City, que se impuso 4-3 en la ida.

#Adelanto 05/05/2022 · 08:40 Hs.

Jueves 5 de Mayo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13374 - Edición 20 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D