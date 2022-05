Con foco en la inseguridad, Abella y Santilli se reunieron con vecinos y comerciantes

En el marco del encuentro, se abordaron temas como la inseguridad que sufre la Provincia de Buenos Aires, la crítica situación económica y social que atraviesa el país y el mal estado de la Ruta 6, cuya reparación integral ya fue solicitada en varias oportunidades al gobernador Kicillof. El diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Diego Santilli, regresó a Campana este miércoles con la finalidad de conversar con vecinos junto al intendente Sebastián Abella y escuchar sus necesidades e inquietudes de primera mano. La visita comenzó con una reunión en el Club Ciudad de Campana donde ambos mantuvieron una reunión con un grupo de vecinos que estuvo centrada en la inseguridad que afecta a la Provincia de Buenos Aires en particular. También se abordaron distintas temáticas que tocan de cerca a los campanenses tales como la crisis económica que atraviesa el país y el mal estado de la Ruta 6, cuya reparación integral ya fue solicitada en varias oportunidades al gobernador Kicillof, entre otros temas. En este contexto, Santilli "puso sobre la mesa" las propuestas y posibles soluciones a las distintas situaciones planteadas durante el encuentro. "Para salir adelante Argentina necesita más educación, trabajo y seguridad y para eso se necesitan políticas claras y concretas", aseguró el legislador. "El intendente Abella hace un trabajo excepcional para transformar la ciudad y es muy enriquecedor poder compartir estos espacios de intercambio propuestas e ideas en pos del beneficio de los campanenses", dijo. Por su parte, el jefe comunal sostuvo que "es alarmante la escasa cantidad de policías que tenemos en Campana en particular y en la Provincia en general". Además, aseveró que "hace poco el ministro de la Seguridad de Buenos Aires planteó que suban civiles a los patrulleros porque no pueden cubrir los puestos con personal policial. Este es un problema estructural que refleja la decadencia que hay en la fuerza". "Hoy en Campana no estamos pudiendo cubrir las 10 cuadrillas policiales que patrullan por los distintos barrios ya que el Gobierno provincial no nos otorga el recurso humano necesario", añadió al tiempo que remarcó que, para compensar este déficit, el Municipio creó la Patrulla Urbana con personal municipal y con policías en adicional a su cargo. De la reunión también participaron el presidente del HCD, Gonzalo Brutti, y los concejales de Juntos, Elisa Abella, Roxana Mottino, Ángela Medina, Sabrina Pérez y Roberto Gómez (suplente). Luego del encuentro, Santilli y Abella caminaron por la avenida Rocca, donde charlaron con comerciantes y vecinos que transitaban por el lugar.

