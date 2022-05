» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/may/2022 de La Auténtica Defensa. Más de 1100 vacunas antigripales aplicadas en la plaza Eduardo Costa







Fue el marco de una exitosa jornada que desarrolló la Secretaría de Salud. El operativo se extendió por tres horas y contó con la presencia del Intendente Abella, quien destacó el compromiso de todo el personal sanitario municipal. La Secretaría de Salud del Municipio llevó adelante este lunes una campaña de vacunación en la plaza Eduardo Costa, donde aplicó 1.178 vacunas de forma gratuita a vecinos que se acercaron al lugar. El operativo, que duró tres horas, se realizó al aire libre y contó con una gran convocatoria de personas que fueron atendidas por el personal de salud especializado. Divididos en dos grupos, adultos mayores de 65 años, embarazadas y población de riesgo entre 15 y 64 años (con certificado médico), fueron quienes recibieron esta vacuna de forma gratuita. El intendente Sebastián Abella se acercó al punto de vacunación para supervisar esta acción sanitaria, como también para conversar con el personal médico y vecinos que se acercaron a vacunar. El jefe comunal destacó el "gran trabajo" realizado por la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, y la subsecretaria de Salud, Eleonora Penovi, y todo su equipo a fin de vacunar de forma gratuita a la mayor cantidad de personas posibles. "La vacunación es una acción fundamental ya que además de evitar enfermedades, evita internaciones y todo lo que eso conlleva", dijo el Intendente al tiempo que instó a las personas de riesgo a vacunarse. Tras afirmar que "la vacuna, después del agua potable y el lavado de manos frecuente es la intervención sanitaria que más vidas ha salvado y tiene que ver con que previene las complicaciones de gripe, sostuvo que "estos operativos mejoran el acceso a la salud y al sistema". Asimismo, Penovi anticiparon que esta campaña continuará desarrollándose en las próximas semanas, a medida que la Región Sanitaria V de la Provincia de Buenos Aires. Cuando esto ocurra, será notificado a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales del Municipio. INTERVALO ENTRE VACUNAS Tal como explicaron Acciardi y Penovi, las vacunas antigripales pueden aplicarse junto con cualquier dosis o refuerzo de las vacunas que previenen el COVID-19, sin necesidad de intervalo entre una y otra porque la combinación está probada y es segura. "La vacuna contra la gripe puede aplicarse conjuntamente con cualquier vacuna y no tiene que haber un espacio entre medio para ponerse otra vacuna", indicaron previo a remarcar que para recibir cualquier dosis es fundamental tener un cuerpo sano. LA VACUNA NO GENERA GRIPE Al ser consultada por si la vacuna genera gripe, las funcionarias lo negaron rotundamente ya que está compuesta por el virus muerto y explicaron que si las personas contraen una gripe luego de aplicarse la vacuna se debe a que ya la estaban incubando previamente. CENSO DIGITAL Como parte de esta jornada, la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio emplazó allí una posta digital móvil para ayudar y asesorar a los vecinos a completar el formulario online del Censo 2022.

