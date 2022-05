Camión cae a cuneta en El Tajiber

Estaba cargado con combustible. No hubo derrame ni lesionados. Ayer por la tarde, el chofer de un camión cisterna cargado con combustible perdió el control del vehículo y cayó a la cuneta del camino que conecta a Petromining con la avenida 6 de Julio, en la zona conocida como El Tajiber. Según trascendió, el camionero no presentó lesiones ni se verificó derrame de combustible, el cual fue trasvasado a otro camión. Una vez liberado de la carga, se logró sacar al vehículo a tiro merced a una grúa de gran porte.

Hubo que trasvasar la carga para luego sacar al camión del lugar.

#Dato camión cisterna cargado con combustible cayó a la cuneta en la salida de Puma en Petromining S. A. En cercanías de Tajiber. Desde la empresa envían personal idóneo para trasvasar el combustible a otro camión que ya estaba en espera. No hubo heridos ni derrame de combustible pic.twitter.com/Os7AqUSUGF — Daniel Trila (@dantrila) May 4, 2022