Colisión en San Martín y Bv. Sarmiento

Fue ayer por la tarde, sólo hubo que lamentar daños materiales.

Un Volkswagen Gol y un Voyage colisionaron ayer pasadas las 16:30 en el cruce de San Martín con la diagonal Sarmiento, a pocos metros de la plaza Eduardo Costa.

El Gol presentaba su trompa deformada, mientras que el Voyage tenía un impacto por roce sobre el lateral derecho trasero.

Según testigos, se convocó al SAME, pero la ambulancia nunca apareció. De todas formas, aparentemente no era necesario ya que ambos conductores no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar se presentaron personal motorizado de Tránsito y efectivos del Comando Patrulla.