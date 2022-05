Fue cedido a préstamo por Libertad, donde no era tenido en cuenta. Y en su segundo partido marcó la igualdad 2-2 frente a Atletico Mineiro. "Es un fútbol muy competitivo y los partidos se resuelven en pequeños detalles", le contó a LAD. Después de un paso con título, pero sin mucho rodaje ni goles por Cerro Porteño en el segundo semestre del año pasado, el campanense Adrián Martínez retornó a Libertad de Paraguay, dueño de su pase. Sin embargo, en enero ya presumía que no iba a tener muchas oportunidades: "El entrenador (Daniel) Garnero fue el que me dio a préstamo, así que no espero tener muchos minutos con él", le comentó por entonces a La Auténtica Defensa. Y eso sucedió finalmente: el delantero de nuestra ciudad no fue tenido en cuenta por el exIndependiente de Avellaneda y terminó "bajando" a la Reserva, a pesar de sus grandes antecedentes en Libertad. Pero su situación encontró un alivio en abril: el DT paraguayo Gustavo Morinigo lo consideró una opción para reforzar el ataque de Coritiba y pudo arreglar su llegada a préstamo al conjunto brasileño. Así, a sus 29 años, Martínez desembarcó en el campeonato más importante del vecino país: el Brasileirao. "Me cuesta un poco el portugués, pero me acomodé bastante bien", le contó el delantero a LAD desde Curitiba, capital del estado de Paraná. "Me sentí muy cómodo en la llegada. Me gustó mucho la ciudad, el equipo es competitivo, lleva mucha gente y el estadio es muy bueno", agregó el jugador que surgió de la Liga Campanense y también pasó por Defensores Unidos, Atlanta y Sol de América. Y a los pocos días de firmar contrato hizo su debut en Coritiba, en la derrota 2-1 como visitante frente a Santos, ingresando en el segundo tiempo. Y una semana después convirtió su primer gol: también entrando como relevo, marcó el 2-2 frente a Atletico Mineiro que le permitió a su equipo remontar el 0-2 con el que había terminado la primera parte. "Fue una gran alegría poder volver al gol", comentó Adrián, quien llevaba mucho tiempo sin convertir. Igualmente, no se conforma con ello y aspira a ganarse un lugar entre los titulares: "Hace mucho no me toca jugar por lo menos 45 minutos. Pero siempre Dios me bendice donde voy y estoy contento por este presente". Esa posibilidad de ser titular tampoco se le dio en la cuarta fecha, cuando recién ingresó en los minutos finales de la gran victoria de Coritiba, que perdía 2-0 con Fluminense y terminó ganando 3-2 con un gol en el minuto 50 del segundo tiempo, cuando el campanense ya estaba en cancha (la empujó Gamalho, justo por delante suyo). Con ese triunfo, Coritiba llegó a 7 puntos y comparte el cuarto puesto, a dos de distancia del líder Corinthians y apenas uno por debajo de los escoltas, Bragantino y Atletico Mineiro. Además, es el equipo más goleador del torneo (suma 9 tantos) "Es un fútbol muy competitivo y los partidos se resuelven por pequeños detalles", aseguró Martínez sobre sus primeras impresiones del Brasileirao. "Tengo muchas expectativas, por la jerarquía que tienen el campeonato, sus equipos y jugadores. Será una gran experiencia para mí y me servirá para medir mi nivel", cerró el atacante.

EL FESTEJO DE MARTÍNEZ TRAS MARCAR EL 2-2 CONTRA ATLETICO MINEIRO. FUE SU PRIMER TANTO EN CORITIBA EN APENAS SU SEGUNDO INGRESO.