» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/may/2022 de La Auténtica Defensa. 5 de Mayo de 2022:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. INTRANSITABLE "Así estaba el camino a la balsa de Otamendi este jueves por la mañana, donde varios vehículos se quedaron encajados. Además de ser tránsito necesario con nuestra isla, también es utilizado por los alumnos que acuden a la escuela agraria que se encuentra en el predio del INTA. Se trata de un camino que atraviesa el Parque Nacional y era provincial, pero desde hace años su mantenimiento es responsabilidad de la municipalidad de Campana", escribió Daiana B. a nuestra redacción.



RAMAS DE PODA "Esto es Perrone casi Barletta, se van acumulando ramas que llevan los vecinos", envía Gregorio.

#QuejaVecinal zanja tapada con residuos, agua que corre por la calle en Castelli entre San Lorenzo y Granaderos, Villanueva. Vereda y zanja de un galpón con pastizales, en situación de abandono y montículos de basura que finalmente contribuye a tapar la zanja. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/Ark9lZmywr — Daniel Trila (@dantrila) May 4, 2022 #QuejaVecinal pérdida de agua potable en medio de la calle. Altura General Savio 883 entre San Martín y Rawson. Caño roto a flor de tierra pisado permanente por los vehículos, colocaron una unión doble pero se rompe con el paso de los vehículos. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/nbP1rwjmt8 — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2022

