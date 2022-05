» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/may/2022 de La Auténtica Defensa. La Secretaría de Salud presentó las propuestas que trabajará junto a escuelas secundarias de la ciudad







Además del programa Adolescencia Activa se pusieron a disposición actividades y talleres sobre Salud Sexual, Consumos Problemáticos, Discapacidad y Medio Ambiente. La Secretaría de Salud presentó en el Centro Educativo Municipal (CEM) una serie de programas y talleres diagramados para trabajar en conjunto con las escuelas secundarias del distrito. Son propuestas que, en primera instancia, fueron consensuadas con autoridades educativas de la ciudad y que luego fueron presentadas ante directivos y docentes de los diferentes establecimientos secundarios. "Articular con Educación nos motiva muchísimo, porque es la mejor manera que tenemos de hacer prevención. Pusimos a disposición todos los recursos que tenemos para trabajar un montón de cuestiones que atraviesan a los adolescentes", explicó la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. El programa más conocido de los presentados días atrás es "Adolescencia Activa", que ya transita su séptimo año consecutivo y está dirigido a alumnos y alumnas de tercer año de las escuelas secundarias públicas y privadas. Su objetivo es el abordaje de cuestiones complejas de la adolescencia a través de producciones audiovisuales realizadas en equipo. Pero también se lanzaron otras cuatro propuestas. Una de ellas es el programa de Consejerías de Salud Sexual, destinado a todos los alumnos y alumnas de escuelas secundarias públicas. Esta iniciativa es llevada adelante por profesionales de Salud Comunitaria que se acercan a los establecimientos educativos cercanos a su área de influencia laboral para poner a disposición un espacio de escucha, contención y vínculo profesional para los jóvenes dentro de la escuela en una temática tan importante como la salud sexual. "Esto permite facilitar el acceso del adolescente a la prevención y también luego a consultas ya dentro del sistema de salud", remarcó el director de Políticas Sociosanitarias, Juan Enrique Mirey. Además, con el Centro de Orientación de Asistencia en Adicciones (COAA) del Municipio también se desarrollarán talleres sobre "Consumos Problemáticos". Una iniciativa que no está apuntada solamente al alcohol y otras sustancias, sino también al consumo problemático de tecnologías o alimentos no saludables. "Tenemos muchos recursos profesionales para trabajar las distintas problemáticas y generar información de calidad para los chicos", recalcó Acciardi al respecto. Otra de las propuestas planificadas para trabajar con alumnos y alumnas de escuelas secundarias es la de Talleres "a demanda" sobre Discapacidad, con el objetivo de brindar información y concientización acerca de lo que es la discapacidad y lo que se entiende por discapacidad. "Apuntamos a que puedan incorporar pautas para mejorar el trato y la interacción de acuerdo al tipo de discapacidad que pueda presentar una persona y también a que conozcan lo que implica la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es un instrumento de derechos humanos que se confeccionó, justamente, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad", detalló la directora de Discapacidad, Márgara Pons. Finalmente, desde el Municipio también se pusieron a disposición de las escuelas secundarias Talleres sobre Medio Ambiente, orientados a profundizar temáticas como la separación de residuos, el reciclaje, la biodiversidad y el cuidado del Medio Ambiente. "Todas las propuestas son oportunidades enormes para generar cambios de hábitos, sabiendo que los cambios deben surgir también desde lo individual y que los chicos, en ese sentido, cumplen además funciones de promotores de esos cambios", cerró la Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi.

El director de Políticas Sociosanitarias, Juan Enrique Mirey, fue parte de la presentación que se realizó en el centro educativo municipal.



