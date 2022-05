» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 05/may/2022 de La Auténtica Defensa. La Bancaria acordó un 60% de aumento y la guardería universal







Será en cuotas, con las dos primeras siendo retroactivas a los salarios de enero y abril, respectivamente. "Para nosotros es un gran acuerdo", manifestó Georgina López, referente local del sindicato de empleado de bancos. El gremio La Bancaria arribó este miércoles a un acuerdo con los titulares de las entidades financieras públicas y privadas del país, que consiste en una actualización salarial anual del 60% y la implementación de una guardería universal para los y las empleadas de bancos. En diálogo con La Auténtica Defensa, la referente local del sindicato, Georgina López, destacó "el gran acuerdo" alcanzando. "Paritarias no solo son las reivindicaciones salariales, sino también incorporar más derechos para los y las trabajadoras", manifestó. El gremio que conduce Sergio Palazzo aceptó una actualización salarial de 60 puntos a implementarse en cuatro cuotas: dos retroactivas a enero y abril y las dos finales a aplicarse en julio y octubre. En todos los casos se tomará como base el salario de diciembre de 2021. López explicó que la inflación proyectada por las propias entidades bancarias a través del Banco Central (indicador que se conoce como Relevamiento de Estadísticas de Mercado o REM) no era menor al 60%, por lo que "no se podía aceptar una cifra por debajo". Además, se establecieron revisiones salariales pautadas para octubre y noviembre y $160 diarios en concepto de gastos por conectividad. Por otro lado, a partir de octubre el adicional por guardería será de $31.609 y se abonará a empleados de cualquier género. "Es algo histórico la incorporación de la guardería universal, el resultados de años varios de lucha por parte de las mujeres y disidencias, porque reconoce que la tarea de cuidado es una responsabilidad compartida", manifestó López. Antes de llegar a este acuerdo, la Asociación Bancaria debió desplegar un paro de actividades por 24 horas el jueves de la semana pasada, medida que dejó sin atención presencial ni remota a los y las clientas. La huelga, que estaba convocada desde hacía varios días, terminó de definirse el día anterior tras la falta de acuerdo entre La Bancaria y las cámaras ABA (bancos privados extranjeros), ADEBA (privados de capital local) y de Abappra (privados y públicos), que llegaron a ofrecer 55% de aumento paritario a pagarse en varias cuotas. Tras la huelga, el titular de la AB y diputado del oficialismo, Sergio Palazzo, se refirió al malestar de los trabajadores y trabajadoras que representa y anticipaba la intensificación de las medidas de fuerza si la paritaria no llegaba a buen puerto.

