Javier Montes brilla en "Canta Conmigo" de Brasil







Ex vecino de Campana, fue seleccionado para competir en el programa televisivo de la señal Record TV de San Pablo. "Estoy muy contento, nunca pensé que algo así podría pasarme a los 70 años", dice un emocionadísmo Javier Montes, ex vecino de Campana quien años atrás se radicara en Brasil, y este domingo superó la primera etapa al aire del programa "Canta Conmigo" que se emite por la señal Record TV desde los estudios centrales de San Pablo. El programa de formato internacional (gestado en la BBC de Londres bajo el nombre ´All together now´) va por su cuarta temporada en Brasil y es todo un éxito de audiencia en el país vecino. "Luego de inscribirme, me hicieron más de 10 audiciones on line. Además, tuve que enviar 8 videos cantados a capella, y de después de todo eso me confirmaron la participación en la edición de este año", comentó Javier quien ganó la primera ronda eliminatoria cantando "Corazón espinado" de Maná. Para esta cuarta edición de "Canta Conmigo" hubo unos 3 mil postulantes, de los cuales se seleccionaron sólo 98 para competir en el programa. "Ya ser invitado a competir, es toda una distinción. Ni hablar de haber ganado la primera ronda de eliminación con 96 puntos de 100 posibles", señaló Javier quien se radicó definitivamente en Brasil hace 8 años y concluyó: "Estoy muy contento y más allá de cualquier resultado, quiero compartir este momento con todos los amigos que dejé en Campana. Siempre los recuerdo y los llevo en mi corazón".

Montes superó la primera ronda de eliminación interpretando "Corazón espinado", de Maná.



