Paraná guazú embarcado: Se aclaró un poco el agua por la decantación de materias en suspensión, esto debido a un par de heladas que se recibieron ya en la zona, en la pesca variada el pique es muy escaso esta semana con alguna respuesta de algún bagre amarillo, algún porteñito y algún pati, con presencia de muchas marietas o descarnadores. Estuve realizando un relevamiento al pejerrey realizando varios garetes en las inmediaciones del Helgue, muelle de los pantanos y boya 167 sin resultados positivos. Paraná guazú muelles y costas: En lo que a la pesca variada se refiere, se puede dar con algunos ejemplares de bagres amarillos, algún porteñito y pati, en cuanto al pejerrey nos llega la información de que algún ejemplar se dio, pero una golondrina no hace una primavera, la verdad que todavía no ingreso acardumado. Pasaje Talavera: Lo más usual las respuestas de algunos bagres, porteñitos y pati. En cuanto a las carnadas conviene inclinarse por las que contengan proteínas y grasas. En el muelle del Camping Recreo Keidel sobre el Talavera se dieron los dos primeros pejerreyes de esta temporada. Paraná bravo: Recorrimos esta semana el Bravo con aguas bastantes más limpias, donde decanto un poco el barro en suspensión, por lo que pudimos apreciar se dieron esporádicas respuestas de algunos bagres, porteñitos y algún pati, en busca del pejerrey realizamos varias gareteadas hasta la boca del Gutiérrez donde directamente no recibimos ni un solo pique en nuestras boyas. Isla juncal y Juncalito- río de la plata: En esta zona del Río de la plata se continua con buenas jornadas de pescas de pejerreyes que en líneas generales son todos de muy lindos portes, dándose siempre entremezclado algún ejemplar arriba del kilo de peso. Rio Uruguay - Nueva Palmira - Monumento a los 33 orientales: Sigue habiendo respuestas cada vez más firmes de pejerreyes por la zona, los que se dan más sobre costa Argentina que Uruguaya, con muy buenos portes de pejerreyes donde se obtuvieron varios ya arriba del kilo de peso. Carmelo República Oriental del Uruguay: En la zona de Martin Garcia, entre Martin Garcia y Conchilla hay un cardumen de pejerrey muy grande, están entrando por el medio del canal que es donde se dan cantidad y tamaño, pejerreyes muy buenos de entre 40 a 50 centímetros se pueden sacar 20 a 30 piezas en el día, después verileando un poquito más para abajo hay más cantidad pero menos tamaño. Reconquista - Santa Fe: En la zona empezó a bajar de nuevo el nivel del agua, está muy lindo el pique y aparecieron muy lindos surubíes en gran cantidad. Gracias a Dios el Paraná con el pequeño repunte que pego hace unas semanas, vuelve a denostar que se recupera que sigue habiendo vida y hay que cuidarla. Se va aclarando un poco el agua y comenzaron a aparecer los primeros dorados, la variada también sigue firme y la verdad que está muy buena la pesca en la zona. Santa Fe - lagunas la Soraida y la Picasa: Laguna la Soraida, pesquero Luis Rovea de Villa Cañas sigue la buena pesca de pejerreyes, con mucha cantidad de piques realmente mucho pescadito chico y mediano está saliendo, hay que tener esa salvedad pero la pesca está asegurada. Se están utilizando líneas de flote de tres boyas sin bollón impulsor o puntero, al que le guste usar puntero, un punterito pescador lo puede utilizar tranquilamente pero no es necesario. La pesca se está dando tanto anclado como al garete, dependiendo el día que te toque y el viento que allá, se pude pescar gareteando o anclado, las bajadas muy cortitas está picando el pejerrey entre los 10 a 15 centímetros, bien arriba casi pegado a la boya. El agua está muy oscura en la laguna y esto puede ser una de las causas que el pescado este comiendo tan arriba, tan a ras de la superficie. Respecto a laguna la Picasa, la vedet de esta temporada sur de Santa Fe, siguen las buenas pescas, unos ejemplares de pejerreyes fantásticos están sacando, muy buena calidad de pescado, muchísimo pique, esta para recomendar, esta para hacerse un viajecito. En laguna la Picasa la pesca se está haciendo más o menos similar en cuanto a los equipos, líneas de flote de tres boyas, sin bollón impulsor también, porque se está dando el pique muy cerquita de la embarcación, la salvedad que hay que hacer que se está pescando con bajadas entre 40 a 60 centímetros profundidad, es la profundidad donde está comiendo el pescado en estos momentos, con brazoladas más cortas prácticamente el pejerrey no está picando, así que bueno, son las diferencias de una a otra laguna. En cuanto a los equipos en sí, cañas telescópicas de cuatro metros a cuatro metros veinte, eso es a gusto del pescador y reeles frontales medianos y aquel que le guste el tipo rotativo, tipo huevito también se pueden utilizar con total tranquilidad, mi preferencia siempre es el reel frontal cargado con multifilamento 0,16 a 0,18, depende de la capacidad del reel anda perfectamente bien y en las dos lagunas se está encarnado con mojarras vivas como carnadas. Costa atlántica: Costa Atlántica, desde Mar del Plata, hasta Mar Chiquita. Sigue el buen clima para pescar, y se está dando el pejerrey y burriquetas lindas, casi en todos los pesqueros, y sumando que en este momento se está pescando desde las playas, haciendo tiros cortos y cebando el lugar un poco. En las playas del faro en zona sur por ejemplo desde la costa, linda cosecha de pejerreyes y burriquetas. En la Escollera Sur de Mar del Plata del lado externo, muy linda pesca de pejerreyes. Escollera Norte, lado externo y desde la punta, pejerreyes, burriquetas y pez palo, con alguna que otra sorpresa. Piedras de Sun Rider y diferentes defensas costeras de la zona norte, salen pejerreyes, burriquetas y pescadillas chicas, dándose también alguna corvina de las últimas lindas que se enganchan en los aparejos, brótolas y pez palo... En Santa Clara, Mar de Cobo y Mar Chiquita la pesca se da embarcado...Kayak o con semirrígido, dándose una buena cosecha variada. En nuestro programa televisivo Nº 929 de esta semana, te mostramos nuestro último relevamiento de pesca al pejerrey en aguas del Paraná Guazú y el Paraná Bravo, te informamos sobre la inscripción a nuestros talleres de pesca del pejerrey 2022, además nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2022 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves de 20:00 A 21:30 Hs. El que podes escuchar también por Internet en www.fmsimple.com.ar por la aplicación de android fmsimple97.3 o por nuestra página www.semanariopescador.com como siempre con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887. Visita nuestra Web www.semanariopescador.com y si te registras como usuario recibirás nuestro boletín de noticias semanales.

Federico Calle y uno de los excelentes ejemplares de pejerrey capturado en aguas del río Uruguay.





Juani Aranda excelente pescador de 7 años, con un doblete de pejerreyes logrado también en el río Uruguay el sábado 30 de Abril.



SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO